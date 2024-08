Während Scheidung: Christina Hall will keine neue Romanze

Christina Hall (41) hat klargestellt, dass sie nach ihrer Trennung von ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall keine neuen romantischen Avancen wünscht. Nach der Verkündung ihres Scheidungsantrags vor wenigen Wochen nutzt die Immobilienmaklerin nun Instagram, um sowohl Kollegen als auch Verehrer anzusprechen. "Liebe Kollegen, bitte hört auf, teure Pakete zu schicken – ich werde mein Haus nicht verkaufen. Und wenn ich es doch täte, würde ich es selbst verkaufen, da ich Immobilienmaklerin bin", schreibt sie. Zu potenziellen romantischen Interessenten erklärt die TV-Bekanntheit: "Liebe Männer, eure handgeschriebenen Briefe sind süß, aber nein, ihr werdet nicht mein vierter Ex-Ehemann sein. Danke für all die Ratschläge bezüglich meiner Kinder und Ehen."

Am 16. Juli wurde durch das Magazin Us Weekly bestätigt, dass Christina und Joshua die Scheidung eingereicht haben. Wenige Tage später äußerte sie sich erstmals öffentlich dazu. Auf Instagram betonte Christina, dass Trennungen "nie über Nacht passieren" und dass es immer einen Punkt gibt, an dem eine Beziehung endgültig zerbricht. "Ich habe hart für mein Leben und meine Kinder gearbeitet und jeder, der versucht, sich das zu nehmen, was ihm nicht zusteht, sollte sich schämen", fügte sie hinzu.

Vor Joshua führte Christina zwei weitere öffentliche Ehen, die ebenfalls in Scheidungen endeten. Von 2009 bis 2018 war sie mit Tarek El Moussa (42) verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Ihre zweite Ehe mit Ant Anstead (45) hielt von Dezember 2018 bis September 2020. Interessanterweise hat die Trennung von Joshua offenbar dazu geführt, dass Christina sich besser mit ihren beiden Ex-Männern versteht. Eine Quelle bestätigte, dass ihre Ex-Partner während der schweren Zeit "extrem unterstützend" seien.

Christina und Joshua Hall, Ehepaar

Christina Hall im August 2024

