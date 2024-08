"Zeit vergeht": Matt Damon staunt über Alter seiner Töchter

Matt Damon (53) kann kaum glauben, wie schnell seine vier Töchter erwachsen werden. In einem Interview mit People wurde der Schauspieler gefragt, ob er und sein alter Freund und "The Instigators"-Co-Star Casey Affleck (48) manchmal über das Elternsein sprechen. "Ich glaube nicht, dass wir viele väterliche Ratschläge austauschen. Ich meine, wir reden schon darüber, aber eher in dem Sinne, dass wir uns wundern, wie schnell die Zeit vergeht", erklärt Matt. "Es ist, als ob dein Kind plötzlich aufs College geht, und das in einem rasenden Tempo", witzelt der vierfache Vater weiter. Seine vier Töchter sind mittlerweile 13, 15, 18 und 25 Jahre alt.

Erst vor wenigen Tagen war Matt in der Show "Radio Andy" zu Gast und sprach über seine Kinder. Dort gab der 53-Jährige Tipps für das Vatersein, insbesondere als Papa von Mädchen. "Ich würde mir nicht anmaßen, jemandem Ratschläge zu geben, außer dass ich versuche, zuzuhören und zu helfen", gab der "Good Will Hunting"-Star zu. Besonders betont er die Wichtigkeit, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Als der Moderator ihn dann fragte, wie er reagiert, wenn seine Töchter einen Freund nach Hause bringen, antwortete er: "Ich bin damit einverstanden. Man macht gerne Witze darüber, aber tatsächlich bin ich entspannt, solange sie gute Entscheidungen treffen."

Auf dem roten Teppich zur New Yorker Premiere seines neuesten Films "The Instigators" Ende Juli zeigte sich Matt stolz mit seiner gesamten Familie. Gemeinsam mit seinen vier Töchtern Isabella, Gia, Stella und Alexia und seiner Frau Luciana Barroso (48) posierte er für die Fotografen. In der Vergangenheit nahm Matt seine Mädels hin und wieder mit zu seinen Filmpremieren.

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Matt Damon mit seiner Frau und seinen vier Töchtern

