So feiert Anne Wünsche Tochter Mileys elften Geburtstag!

Anne Wünsche (32) feiert Geburtstag – und zwar den ihrer ältesten Tochter Miley Merten! Auf Instagram gibt die Influencerin ihren Followern einen Einblick in die Geburtstagsfeierlichkeiten der jetzt Elfjährigen. Die Schnappschüsse auf Annes Social-Media-Profil lassen nicht lange mutmaßen, was bei Miley gerade hoch im Kurs steht – Hello Kitty! Mit einer Krone auf dem Kopf posiert die Tochter des OnlyFans-Models hinter einer rosa Torte, auf der die fiktive Katzengestalt sitzt. Auch auf vielen kleinen Cupcakes ist das Gesicht der Figur zu erspähen.

Unter dem Beitrag erreichen die Tochter der Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit etliche Glückwünsche zu ihrem Ehrentag. Auf den Bildern sticht den Fans vor allem eines direkt ins Auge – die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter! "Herzlichen Glückwunsch der süßen Miley zum Geburtstag. Was für eine Ähnlichkeit mit Anne", schreibt ein User und auch ein anderer kommentiert: "Dein kleiner Mini Me! Happy Birthday, feier schön und hab einen schönen Tag."

Miley, die neuerdings ihren eigenen Account auf der Internetplattform hat, postet in ihrer Story ebenfalls ein Foto ihrer Hello-Kitty-Torte und versieht den Beitrag mit einem gemalten weißen Herz. Dass die Elfjährige in ihrem zarten Alter schon selbst in den sozialen Medien posten darf, hatte Anne so eigentlich nicht vorgesehen. "Frühestens mit 13 dürften sie. Miley ist jetzt zehn, da habe ich noch drei Jahre und dann gucke ich halt so, wie sie damit umgehen kann", verriet sie im vergangenen Jahr im Interview mit Promiflash. Doch die Influencertochter ließ nicht locker und konnte ihre Mutter letztendlich überreden – jedoch nur unter der Prämisse, dass das Mutter-Tochter-Duo den Account gemeinsam führt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley an ihrem elften Geburtstag

Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

