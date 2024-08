Autorin verrät: So wird die 21. Staffel von "Grey's Anatomy"

Bald ist es endlich so weit: Die 21. Staffel von Grey's Anatomy wird im Fernsehen ausgestrahlt. Meg Marinis verrät im Rahmen des Disney-Events D23, was die Fans erwarten können: "Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, unsere Charaktere in einem Finale so verworren wie möglich zu verwickeln, und ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen. Wir haben Ärzte, die keinen Job haben, und wir machen ziemlich genau da weiter, wo wir nach dem Finale aufgehört haben, und wir werden sehen, wie und ob diese Ärzte ihre Jobs zurückbekommen."

Meg deutet auch an, dass Ben Warren, gespielt von Jason George (52), recht bald ins Krankenhaus zurückkehren wird. "Es wird keine einfache Reise für ihn sein, aber wir freuen uns, ihn wieder bei Grey Sloan zu haben", erklärt die Autorin. Wie auch schon in den Staffeln zuvor dürfen sich Fans zudem auf einige lustige Beziehungsmomente sowie diverse medizinische Ereignisse freuen. Dabei wird es neben einigen witzigen Fällen auch ziemlich tragische Geschichten geben. "Ich denke, sie [die Fans] werden glücklich sein", ist sich Meg sicher.

"Grey's Anatomy" gehört zu den Urgesteinen der TV-Serien. Die Show war 2005 erstmals ausgestrahlt worden. Im Laufe der Jahre konnte sich die Fernsehserie eine riesige weltweite Fanbase aufbauen. Das TV-Projekt wurde bereits mit etlichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit mehreren Emmys, Golden Globes und Screen Actors Guild Awards.

