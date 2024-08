Darum gab Richard Lugner seinen Ex-Partnerinnen Tiernamen

Richard Lugner (✝91) war ein Mann, der in seinem Leben von vielen Frauen umgeben war. Neben seinen sechs Ehen führte der Bauunternehmer auch diverse Beziehungen. Obwohl sich seine Wegbegleiterinnen äußerlich voneinander unterscheiden, hatten sie alle eine Gemeinsamkeit – ihre tierischen Spitznamen! Beispielsweise gab es "Mausi", "Spatzi", "Bienchen" und "Hasi". Bahati Venus, die von Richard liebevoll "Kolibri" genannt wurde, will gegenüber Promiflash wissen, wieso der Baulöwe seine Frauen nach Tieren benannt hat. "Natürlich ist es auch eine Maschinerie oder eine Masche, einen Spitznamen zu bekommen", wettert sie und fügte hinzu: "Wenn man einen Spitznamen bekommt statt des richtigen Namens, ist das für mich auch so eine Herabsetzung der Frau. Dann ist man halt nur eine von vielen."

Bahati nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihren Ex Richard geht. Die Tiernamen haben sie zeitweise sogar am Gedächtnis des Bau-Moguls zweifeln lassen, wie sie Promiflash erzählt: "Teilweise dachte ich sogar, dass er sich meinen Namen einfach gar nicht merken kann und dass er deshalb einen Spitznamen lieber sagt als den richtigen Namen." Auch Richards sechste Ehefrau Simone Reiländer war von den Kosenamen ihres Mannes nicht sonderlich begeistert, wie sie gegenüber Kurier ausplauderte. Sie war sich sicher, dass Richards Tiernamen als ein Markenzeichen verstanden werden konnten.

Richard selbst wollte nach eigener Aussage keine seiner Ex-Frauen mit den Kosenamen verletzen oder gar als Trophäe abtun. "Ein Zahnarzt schlug mir vor, meine neue Freundin Kolibri zu nennen. Manche Frauen äußern Wünsche, aber jeder Tiername ist respekt- und liebevoll gemeint – nicht beleidigend", gab Richard gegenüber der Abendzeitung München zu verstehen.

Instagram / brynaofficial Bahati Venus im April 2024

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Richard Lugner, 2019

