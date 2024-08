"Eine Legende": Fans trauern um Unternehmer Richard Lugner

Der plötzliche Tod von Richard Lugner im Alter von 91 Jahren versetzt Freunde und Familienmitglieder des Bau-Moguls in tiefe Trauer. Doch auch die Fans des Österreichers sind von seinem Ableben getroffen. In den sozialen Medien nehmen sie mit rührenden Worten Abschied. "Stolzes Alter. Einer, der das Leben genossen und voll ausgekostet hat. Ruhe in Frieden", "Ein guter Kerl. Mit einem großen Herz" und "Einfach eine Legende und im Herzen unsterblich, R.I.P., danke für alles", lauten einige Kommentare trauernder Instagram-Nutzer.

Seine Ehefrau Simone ist wegen seines Tods völlig fassungslos und sprachlos, wie sie gegenüber Bild deutlich machte: "Ich kann noch gar nichts sagen." Der Unternehmer und seine Liebste hatten sich erst im vergangenen Juni das Jawort gegeben. Richard (✝91) verkörperte genau das, was sie bei einem Partner immer gewollt habe: Zu ihm konnte sie aufschauen und etwas lernen, schwärmte die 42-Jährige vor wenigen Wochen im Interview mit dem Magazin.

Das Ehepaar hatte noch den gemeinsamen Plan gehegt, sich am 12. Oktober im Wiener Stephansdom den kirchlichen Segen abzuholen. "Es war sein großer Wunsch. Die Zeremonie war noch nicht bis ins letzte Detail geplant, aber fest stand, dass Herr Lugner und seine Frau in einer Seitenkapelle des Doms mit einem schlichten Gebet den Segen erhalten", berichtete eine Sprecherin des Gotteshauses gegenüber Bild. Dieser letzte Herzenswunsch bleibt nun jedoch unerfüllt.

Richard Lugner

Simone Reiländer und Richard Lugner im Juni 2021

