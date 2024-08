Gordon Ramsay verrät: So war es, für die Queen (†) zu kochen

Gordon Ramsay (57) ist einer der renommiertesten Köche der Welt. Im Laufe seiner steilen Karriere durfte der Star-Gastronom sogar schon für Queen Elizabeth II. (✝96) den Kochlöffel schwingen. Bei einem Auftritt in der "Watch What Happens Live After Show" erinnert sich der gebürtige Schotte nun an diese große Ehre zurück. "Ich habe bei einigen Gelegenheiten für sie gekocht", erklärt Gordon stolz und fügt hinzu: "Die Tatsache, dass sie sich so viel Zeit und Interesse für einen nimmt, nur für diesen einen Moment [...]. Sie war einfach so dankbar, dass ich da war. Eine liebenswürdige, unglaubliche Frau."

Die Kochkünste des 57-Jährigen haben offenbar einen bleibenden Eindruck bei der verstorbenen Monarchin hinterlassen, denn er wurde von ihr zum Offizier des Ordens des Britischen Empire ernannt. Die Medaille nahm Gordon im Juli 2006 bei einer Zeremonie im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, Schottland, entgegen. "Das war ein unglaublicher Moment, nach Holyrood, dem schottischen Schloss, eingeladen zu werden und von [der Königin] den Orden des Britischen Empire verliehen zu bekommen", lässt er in der TV-Show Revue passieren.

Gordons Interesse am Kochen begann bereits als Teenager. Im Alter von 19 Jahren schrieb er sich am North Oxfordshire Technical College ein, um sich mit seiner kulinarischen Ausbildung zu befassen. Danach arbeitete er in einer Reihe von Restaurants in London – darunter im Harveys von Marco Pierre White. Inzwischen betreibt die Gordon Ramsay Group 35 Restaurants weltweit. In Deutschland wurde der Brite vor allem durch seine Sendung "Gordon Ramsay: Chef ohne Gnade" bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Gordon mehrfach für die Queen gekocht hat? Ja, das habe ich mitbekommen. Nein, das höre ich zum ersten Mal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de