Heftige Transformation: So nahm Nikola Glumac 60 Kilo ab

Nikola Glumac (28) macht gerade bei Are You The One – Reality Stars in Love die Villa unsicher. Doch wenn er nicht gerade im Fernsehen flirtet, ist der Muskelprotz sehr diszipliniert. In einer Instagram-Story verrät er nun, wie er sich seinen Körper erarbeitet und 60 Kilogramm abgenommen hat. Vor allem komme es auf die richtige "Motivation" an. "Ich weiß ganz genau, wie die Leute damals gesagt haben: 'Du wirst nicht abnehmen, du wirst das nicht schaffen'", erzählt er seinen Fans. Solche Kommentare hätten ihn nur noch mehr angespornt.

Den Gewichtsverlust habe er hauptsächlich mit einer bestimmten Strategie erzielt. "Ich habe meine Diät wirklich am ersten Tag umgestellt", berichtet das Model und fügt hinzu: "Wenn ich ehrlich bin, habe ich am Tag maximal zwei Stunden trainiert. Ohne Keto-Diät hätte ich es niemals geschafft." In dieser Zeit musste er auf die ganzen Leckereien, die er sich vorher täglich gegönnt hatte, verzichten – doch das war nicht leicht. Nikola erinnert sich: "Die ersten Tage waren wirklich schwierig für mich, mein Kopf musste erst alles verändern."

Bei "Are You The One?" sorgte der TV-Star mit einem anderen Thema für Schlagzeilen. Kandidatin Nadja plauderte vor laufenden Kameras aus: "Wir hatten vorher was, bevor wir hier reingekommen sind. Seine Sachen sind alle bei mir." Aus Sicht des Tattooliebhabers schien ihre gemeinsame Vergangenheit allerdings keine Rolle zu spielen. Der 28-Jährige verteidigte sich: "Ich bin Single und bin hier auch als Single reingegangen. Ich bin in einem Single-Format und werde die Frauen hier kennenlernen."

TikTok / nikola_glumac Nikola Glumac vor seiner Transformation

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

