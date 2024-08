König Charles und Camilla besuchen gut gelaunt Gottesdienst

König Charles (75) und Königin Camilla (77) werden am Sonntag auf dem Weg zur Kirche in der Nähe von Balmoral gesichtet, wo sie ihre Sommerpause verbringen. Der König zeigt sich dabei in guter Stimmung und lächelt, während er am Steuer des Wagens sitzt, wie Bilder, die Mail Online vorliegen, zeigen. Camilla winkt den wartenden Menschen zu, als sie die kurze Strecke zur Crathie Kirk Kirche zurücklegen, einer traditionellen Anlaufstelle für den königlichen Sonntagsgottesdienst. Der Monarch trägt dabei einen klassischen schwarzen Anzug, während seine Liebste eine ebenfalls dunkle Jacke sowie einen stilvollen Hut zum Besten gibt.

Während ihres traditionellen Sommerurlaubs in Balmoral besuchte das Königspaar zuvor die Mey Highland Games – trotz des schlechten Wetters. König Charles trug dabei einen traditionellen Schottenrock, einen beigen Mantel und knielange Socken, um sich gegen den kühlen Wind zu schützen. In einem Zelt sah er sich Wettbewerbe wie Tauziehen und traditionellen Tanz an und zeigte sich gut gelaunt, während er mit den Teilnehmern lachte und Hände schüttelte.

In der vergangenen Woche gab es für das Königspaar auch abseits von Schottland Grund zur Freude. König Charles' Herzensprojekt in Sandringham, ein kunstvoller neuer Irrgarten, wurde endlich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der König zeigte sich begeistert über die Fertigstellung des Labyrinths, das an ein früheres erinnert, in dem er als Kind gespielt hatte. Bei der Eröffnung übernahm der Chefgärtner Jack Lindfield das Wort und erklärte laut dem Nachrichtenportal: "Man verlässt den Formschnittgarten und gelangt in einen sehr traditionellen unteren Irrgarten. Das ist sehr aufregend."

Getty Images König Charles im August 2024

