Vor der Sommerpause: König Charles wechselt seine Residenz

Medienberichten zufolge wird König Charles III. (75) in diesem Jahr zur royalen Urlaubstradition zurückkehren und eine lange Sommerpause in Schottland einlegen. Doch bevor es so weit ist, gibt es nun bereits die nächsten Neuigkeiten: Der Monarch hat seine königliche Residenz verlegt. Er wohnt jetzt auf dem Landsitz Sandringham, der zum Privatbesitz der britischen Königsfamilie gehört und somit kein Teil des Crown Estate ist.

Aktuelle Bilder zeigen, wie Charles seinen royalen Pflichten wahrnimmt und mehrere Audienzen in seinem Haus in Norfolk abhält. Der 75-Jährige traf sich dort mit Jeannette Young, der Gouverneurin von Queensland, und König Osei Tutu II., dem Herrscher des Königreichs Ashanti. Die Aufnahmen gewähren dabei einen seltenen Einblick in das Innere von Sandringham House. Der gezeigte Salon ist das Herzstück des Hauses und wird als Wohnzimmer genutzt, wenn die königliche Familie anwesend ist.

Im vergangenen Jahr kehrte der britische Regent früher aus seiner traditionellen Sommerpause zurück. Seine frühzeitige Wiederkehr führte damals zu zahlreichen Spekulationen – viele vermuteten, dass er womöglich mit der Tradition seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), brechen könnte. Immerhin verbrachte die Monarchin jedes Jahr aufs Neue mehrere Wochen auf dem schottischen Schloss Balmoral.

Getty Images König Charles III. und König Osei Tutu II. im Juli 2024

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2022

