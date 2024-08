Lippenleser enthüllt: Prinz William gab Kate klare Anweisung

Seitdem die Reibereien zwischen Prinz William (42) und Prinz Harry (39) publik wurden, sieht man die beiden Brüder nur noch selten zusammen auf royalen Veranstaltungen. Im Juni 2022 legten sie ihre Streitigkeiten jedoch für einen Augenblick beiseite, um ihre Großmutter, Queen Elizabeth II. (✝96), anlässlich ihres Platinjubiläums in der Londoner St. Paul's Cathedral zu ehren – dennoch war die Anspannung allen Royals ins Gesicht geschrieben. Für Harry und seine Ehegattin Herzogin Meghan (43) war es unter anderem der erste öffentliche Auftritt nach ihrem Austritt aus der Monarchie. Nach Veranstaltungsende traten William und Kate vor die Kathedrale, um dort auf ihr Auto zu warten. In einem Interview mit Mirror gibt der Experte John Cassidy nun an, dass die dreifache Mutter den Gottesdienst mit den erleichternden Worten: "Es lief sehr gut, sehr gut", kommentierte, worauf ihr Mann ihr entgegnete: "Ja, perfekt." Nachdem der Prinz die Menschenmenge begrüßt hatte, wandte er sich erneut an seine Frau, wobei er ihr eine klare Anweisung gegeben haben soll: "Warte, bis sich das Ding bewegt, dann können wir gehen."

Jedoch kamen nicht nur auf verbaler Ebene so einige interessante Details ans Licht. Während Harry und Meghan nur in der zweiten Reihe Platz nehmen durften, war die erste für seinen älteren Bruder und dessen Frau bestimmt. Laut Körpersprache-Expertin Judi James sprach Williams Mimik Bände, als er und Kate auf dem Weg zu ihren Plätzen an der Kirchbank vorbeigingen, auf der Harry saß! "Mit zusammengepressten Lippen und [...] erhobenem Kinn schien er seinen Kopf für einen Moment in die andere Richtung zu drehen [...]", schildert Judi gegenüber dem Portal. Damit soll sich der 42-Jährige deutlich von seinem jüngeren Bruder abgegrenzt haben, sodass sich die Expertin sicher ist: "Es war das Gegenteil von Anerkennung."

Nur wenige Monate nach dem Jubiläum kamen William und Harry in Windsor anlässlich des Todes der Queen erneut zusammen. Hier unternahmen sie sogar gemeinsam mit ihren Ehefrauen einen Spaziergang, begutachteten die niedergelegten Blumensträuße und begrüßten Tausende von Fans. Doch trotz des offenbar vorübergehenden Waffenstillstands scheint sich das Verhältnis der beiden Brüder vorerst nicht zu entspannen. Die Veröffentlichung von Harrys und Meghans enthüllender Dokumentation bei Netflix sowie den umstrittenen Memoiren "Reserve" des Zweitgeborenen tragen dazu bei, dass sich die royalen Gemüter weiter erhitzen.

Chris Jackson/Getty Images Prinz William im Aintree University Hospital in Liverpool

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate schauen sich die Blumen an

