Maren Morris und Ryan Hurd klären Scheidungsangelegenheiten

Maren Morris und Ryan Hurd (37) haben sich offenbar geeinigt. Die Country-Sängerin und der Songwriter hatten sich 2018 das Jawort gegeben. Nach fünf Jahren Ehe war jedoch Schluss: Im Oktober wurde bekannt, dass Maren wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung eingereicht hat. Einem Insider zufolge hatte sie sich in eine andere Richtung als ihr Partner entwickelt. Ryan soll das Ehe-Aus allerdings total überrumpelt haben. Dennoch haben die beiden in Sachen Scheidung offenbar schnell eine Einigung gefunden.

Gerichtsdokumente, die RadarOnline vorliegen, sollen zeigen, dass Maren und Ryan am vergangenen Freitag eine Vereinbarung zur Auflösung der Ehe vorgelegt haben. Dazu gehöre auch ein Erziehungsplan sowie eine Sorgerechtsvereinbarung für ihren dreijährigen Sohn. Damit sei die Angelegenheit nur drei Monate nach der Einreichung des Scheidungsantrags erledigt.

Dennoch möchte sich Maren mit der Suche nach einem neuen Partner Zeit lassen. "Dafür habe ich noch nicht den Kopf frei. Aber ich schreibe im Moment so viel, dass ich mich auf diese Art und Weise verabrede, einfach durch Songs", erzählte die 33-Jährige in der "The Howard Stern Show".

Getty Images Maren Morris im Dezember 2023 in New York City

Getty Images Maren Morris und Ryan Hurd schauen neutral

Getty Images Maren Morris, Sängerin

