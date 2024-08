Nicole Richie schwärmt von Tipps und Tricks ihrer Tochter

Seit über 20 Jahren steht Nicole Richie (42) im Rampenlicht. Auf den Red Carpets der Welt glänzt die Schauspielerin mit atemberaubenden Looks. Darüber hinaus profitiert sie von der Zusammenarbeit mit unzähligen Maskenbildnern und Stylisten. Man könnte meinen, dass sich Nicole in der Welt des Glitzers und Glamours wie zu Hause fühlt, aber dem ist nicht so! Im Interview mit People gesteht sie nun, dass sie sich immer noch Tipps und Tricks hole – und das ausgerechnet von ihrer 16-jährigen Tochter Harlow! Der Hollywoodstar verrät: "Ich lerne alles von ihr. [...] Man sollte meinen, dass ich weiß, wie man sich schminkt, nachdem ich es so lange gemacht habe, aber ich bin wirklich schlecht darin, und sie bringt mir alles bei."

Harlows Zimmer soll einem "kompletten Sephora" ähneln, in dem die Schauspielerin "kostenlos einkaufen gehen" könne, scherzt sie. In Sachen Mode seien die beiden jeweils "im Kleiderschrank des anderen" unterwegs. Die Liebe zum Teilen wurde Nicole offenbar in die Wiege gelegt. "Meine Mutter hat mir nie gesagt, dass ich mir nichts aus ihrem Kleiderschrank leihen darf, und so halte ich es auch mit Harlow. Sie nimmt Sachen von mir, ich nehme Sachen von ihr", schildert die Blondine. Doch auf welche Kleidungsstücke ihrer Tochter fährt die Schauspielerin am meisten ab? "Sie hat wirklich tolle Basics, und das ist etwas, wofür ich nicht immer meine Zeit oder mein Geld ausgebe, und manchmal leiht sie sich auch Schmuck. Wir teilen so ziemlich alles", schwärmt die Vollblutmama.

Auch zu ihrer eigenen Mutter, Brenda Harvey-Richie, hat Nicole eine starke Bindung. Die House-of-Harlow-Gründerin bezeichnet sie als "meine erste Schönheitsmuse", und erinnert sich: "Ich saß in ihrer Umkleidekabine [...] und sah zu, wie sie ihre Hautpflege und ihr Make-up auftrug." In Modefragen vertraut die Schauspielerin dann aber doch lieber ihrer Tochter. Wie Nicole einst verriet, waren ihr die Outfits, die ihre Mutter damals für sie zurechtlegte, oft ziemlich peinlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Richie, seine Tochter Nicole und ihre Familie im April 2024

Anzeige Anzeige

Nicole Richie und ihre Mutter Brenda Harvey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Nicole Stylingtipps von ihrer Tochter holt? Ich finde es total cool! Ich finde, sie sollte sich Tipps von Leuten in ihrem Alter suchen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de