Noel Gallagher will für Gesundheit auf Alkohol verzichten

Noel Gallagher (57) will die Finger vom Alkohol lassen, um seine Gesundheit nicht weiter zu schädigen. In dem Podcast "The Pin Pin" spricht der ehemalige Oasis-Gitarrist mit Matt Morgan über seinen aktuellen Plan, um in Form zu bleiben. Das Thema kommt auf, als Noel sein Verständnis dafür offenbart, warum Aerosmith nicht mehr touren. "Nun, ich glaube, sie müssen jetzt so um die 70 sein, oder? Ich meine, so wie ich mich selbst jetzt belaste, kann ich froh sein, wenn ich es bis 60 schaffe." Dann fügte er hinzu: "Nur weil Mick Jagger mit 103 noch herumtänzelt, heißt das nicht, dass das jeder schafft." Durch den Stress habe er wohl stark zugenommen. Zudem sieht er ein: "Ich sollte mal vom Alkohol wegkommen."

Erst vor Kurzem wurde der Musiker auf einer Bühne ausgebuht, als er nach aufkommenden Gerüchten um ein Oasis-Comeback dieses für die nächsten zwei Jahre ausgeschlossen hatte. Wie The Mirror berichtet, nahm der 57-Jährige die Reaktion seiner Fans nicht böse auf und sagte auf der Bühne: "Ich fasse die Tatsache, dass ihr buht, als Kompliment auf!" Sein Bruder Liam (51) und er sind seit 2009 wegen einer Backstage-Panne zerstritten. Dort fand auch ihr letztes Konzert statt.

Bei seinem Alkoholverzicht wird seine neue Freundin Sally Mash ihn sicherlich unterstützen. "Sie ist eine wunderbare Frau. Sie kommt nicht häufig zu meinen Konzerten, aber es war schön, sie zu sehen", schwärmte der Brite gegenüber The Sun im vergangenen Monat, nachdem sie ein Konzert des Musikers besucht hatte. Erst 2022 hatte sich Noel von seiner Ehefrau Sara McDonald getrennt. Die beiden waren rund zwölf Jahre verheiratet und insgesamt 22 Jahre ein Paar.

Getty Images Noel Gallagher, 2023

Getty Images Sara und Noel Gallagher im Oktober 2018 in London

