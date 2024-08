Trennung von Marc Terenzi: Verena Kerth ist "erleichtert"

Verena Kerth (43) ist seit wenigen Wochen wieder Single. Ende Juli gab die Moderatorin bekannt, dass sie und Marc Terenzi (46) bereits seit längerem kein Paar mehr sind. Die zwei hatten in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt – oft ging es um Gewaltvorwürfe. Darüber, dass sie ihre Beziehung und das Drama nun hinter sich lassen kann, ist sie offenbar froh. "Ich bin erleichtert. Mir geht es fein. Aber es ist natürlich auch schon die letzten Tage, Wochen, vielleicht sogar Jahre sehr anstrengend und sehr zehrend gewesen", schildert Verena im RTL-Interview.

Die 43-Jährige deutet auch an, in den vergangenen Monaten nicht ganz sie selbst gewesen zu sein. "Ich kriege auch von meinen Freunden gesagt: 'Endlich bist du wieder zurück. Endlich bist du wieder die Verena. Endlich sehen wir wieder das Funkeln in deinen Augen.' Das kann man vergleichen mit einem Film [oder] einer Bubble, wo ich reingesetzt wurde und alles hat sich da überschlagen", meint Verena. Sie sei froh, nun abschließen zu können und gönnt sich im Ibiza-Urlaub mit ihrer guten Freundin Claudia Obert (62) erst einmal etwas Entspannung.

Marc und Verena waren lange befreundet, bevor sie 2022 ein Paar wurden. 2023 hielt der 46-Jährige um die Hand seiner Partnerin an – ganz romantisch am Strand von Australien, kurz nachdem Verena aus dem Dschungelcamp ausgeschieden ist. Im Laufe ihrer Beziehung gab es jedoch immer wieder Gerüchte über Handgreiflichkeiten. So soll es beispielsweise im Mai 2023 zu einem Vorfall in einem Hamburger Hotel gekommen sein. Das Paar soll laut Bild aufeinander losgegangen sein, weswegen beide wegen Körperverletzung angezeigt wurden. Erst kürzlich wurde die Anzeige gegen Verena allerdings fallengelassen. Marc sei durch Zeugen belastet worden, weswegen er weiterhin angeklagt ist.

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth im Januar 2024

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023

