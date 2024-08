Zara Tindall wird von ihrer Familie beim Reitturnier besucht

Sie liebt den Reitsport: Zara Tindall (43) nahm am vergangenen Wochenende an einem Reitturnier teil, bei dem sie mit ihrem Pferd erfolgreich einen Hindernisparcours bezwang. Wie aktuelle Fotos, die Hello! vorliegen, nun zeigen, wurde sie am Sonntag von ihrem ganz persönlichen kleinen Fanklub besucht: Die Schnappschüsse zeigen ihren Ehemann Mike Tindall (45) und die gemeinsamen drei Kinder ganz lässig und leger auf der Wettkampfwiese. In ihren sommerlichen Klamotten mischen sich die Royals perfekt unter die Menge. Ganz besonders süß ist der Kleinste der Runde: Der erst dreijährige Lucas wird von seiner sportlichen Mama auf den Armen getragen.

Wie ein weiterer Gast des Turniers dem Magazin gegenüber erzählt, sind Mike und die Kinder pünktlich zum Mittagessen erschienen und haben die Tochter von Prinzessin Anne (73) perfekt abgepasst. Gemeinsam sind sie durch die Ställe spaziert und haben sich das Angebot der kleinen Stände angesehen. "Es war alles ganz normal und niemand hat mit der Wimper gezuckt, sie sind ein echter Teil der Gemeinschaft", meint der Augenzeuge weiter. Nach dem gemeinsamen Essen trennte sich das Grüppchen allerdings wieder: Die Sprösslinge und ihr Rugby spielender Vater sind gegangen, während Zara wieder aufs Pferd stieg. Laut dem Magazin belegte sie am Ende den vierten Platz und gewann umgerechnet 930 Euro.

Die Liebe zum Reitsport wurde der Cousine von Prinz William (42) in die Wiege gelegt: Auch ihre Mutter ist eine begeisterte Reiterin und hat in ihrem Leben schon oft an verschiedenen Turnieren teilgenommen. Im Jahr 1976 bestritt sie sogar als erste englische Royal überhaupt die Olympischen Spiele. Doch der tierische Sport ist nicht ganz ungefährlich, wie Prinzessin Anne vor wenigen Wochen erst am eigenen Leib erfahren musste: Die Schwester von König Charles III. (75) erlitt nach einem Reitunfall einige Verletzungen und sogar eine Gehirnerschütterung. Nach einer kurzen Pause scheint es ihr aktuell allerdings wieder gutzugehen: Bei den diesjährigen Olympischen Spielen jubelte sie immerhin im Publikum mit.

Anzeige Anzeige

ActionPress Zara und Mike Tindall beim Cheltenham Festival Gold Cup Day 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Prinzessin Anne beim Festival of British Eventing 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass sich Zara und ihre Familie so lässig zeigen? Ich finde das total cool! Sie wirkt sehr sympathisch. Ich finde es komisch. Als Royal sollte man auf seinen Stil achten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de