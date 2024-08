Bereuen "Are You The One?"-Jenny und Nadja den Zickenkrieg?

Bei der diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel steht Streit scheinbar auf der Tagesordnung. Zuletzt flogen zwischen Jennifer Iglesias (25) und Nadja Großmann die Fetzen. Wie stehen die beiden Damen heute zu ihrem Verhalten? Zumindest eine von ihnen sieht den Fehler nicht bei sich selbst. "Ich bereue nichts, denn sie hat damit angefangen, als ich alleine in der Raucherecke saß", betont Nadja im exklusiven Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Sie hat mich mindestens zehnmal als B*tch beschimpft und mir den Mittelfinger gezeigt. Wenn hier jemand etwas überdenken oder 'bereuen' sollte, dann definitiv sie."

Ihre Mitstreiterin dagegen zeigt sich ein wenig reumütiger. Jenny erklärt gegenüber Promiflash, sie habe einen langen Geduldsfaden und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch viel Verständnis – jedoch sei bereits im Vorfeld zu viel passiert gewesen. "Ich musste mich dieser Situation stellen. Vielleicht war der Ton oder die Wortwahl im Nachhinein nicht angemessen. Aber wie es in den Wald hineinruft,...", erläutert sie. Sie sehe ihr Verhalten jedoch nicht als kindisch an. "Ich bin einfach direkt und sage meine Meinung. Wenn jemand von anderen Leuten runtergemacht wird und darunter ganz offensichtlich leidet, dann stelle ich mich vor diese Person – immer", stellt die einstige Love Island-Gewinnerin klar.

In diesem Fall war es Dana Feist gewesen, für die Jenny sich eingesetzt hatte: Aufgrund des Dramas um ihren Beziehungsstatus fing die Ex-Soldatin an zu weinen – worüber die ehemalige Love Fool-Kandidatin Nadja wiederum lachte. Das passte Jenny überhaupt nicht. "Dana ging es einfach nicht gut und Tränen sind immer ein Zeichen eines Menschen, die aussagen: 'Ich kann mich gerade nicht mehr anders ausdrücken und brauche Hilfe'", findet die 25-Jährige. Und ihre Rivalin? Die glaubt den Grund für diese Art von Drama zu kennen. "Ich denke, vieles hängt mit Neid zusammen. [...] In der Show haben es einige, besonders eine Person, übertrieben und mich ständig beleidigt. Da fällt es schwer, positiv zu bleiben", meint Nadja im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

RTL Nadja, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu dem Streit von Jenny und Nadja? Ich finde, beide haben sich unpassend verhalten. Ich kann beide Seiten verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de