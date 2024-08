Das darf in Eva Mendes' Tasche als Zweifachmama nicht fehlen

Eva Mendes (50) ist stolze Mama ihrer beiden Töchter Esmeralda und Amada. Wenn sie mit ihren Kindern das Haus verlässt, muss die "Ghost Rider"-Darstellerin so einiges mit sich herumschleppen. In einem Beitrag auf Instagram verrät Eva, welcher Gegenstand bei ihrem Nachwuchs aktuell besonders hoch im Kurs ist: Kuscheltiere! In einem kurzen Clip zeigt die Schauspielerin den Inhalt ihrer Handtasche und packt neben Feuchttüchern und Stiften auch zwei Plüschtiere aus. "Ich befinde mich offiziell in der Stofftier-Ära", schreibt Eva zu ihrem Post und ergänzt: "Ich kann das Haus nicht verlassen, ohne mindestens zwei von ihnen in meiner großen Mami-Tasche zu haben. Geht es anderen auch so? Wann ist diese Phase vorbei? Sie sind überall! Das ist alles, was sie wollen!"

Evas Follower erfreuen sich an dem herrlich normalen Einblick in ihr Familienleben. "Die Phase ist beendet, wenn sie ihre eigene Tasche haben wollen", witzelt ein Nutzer in der Kommentarspalte. Einige finden sich in der Situation der 50-Jährigen wieder und teilen ihre Erfahrungen mit ihren eigenen Kindern. "Nach der Kuscheltier-Ära sind wir nun schon seit ein paar Jahren in der Steinphase. Ich finde immer wieder kleine Steine in der Waschmaschine, in den Taschen, im Portemonnaie, überall", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein anderer User nimmt Eva jegliche Hoffnung auf einen baldigen Abschied von den flauschigen Begleitern: "Meine Mädchen sind acht und vier, und sie sind überall im Haus, sie reisen mit uns, und wir dürfen nie eine von ihnen loswerden."

Zuletzt besuchte Eva gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan Gosling (43) die Olympischen Sommerspiele in Paris. Auch Esmeralda und Amada waren bei der Reise mit von der Partie. Da Eva und Ryan die Privatsphäre ihrer Mädchen besonders achten, war die "Hitch"-Darstellerin im Anschluss an das Event über eine Sache besonders erfreut: "Ich liebe es, dass die Kinder nicht gezeigt wurden. Die meisten Seiten haben ihre Gesichter verpixelt, ich bin also eine glückliche Löwen-Mama."

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

