"Ex on the Beach"-Christian hat Liebeskummer wegen Edda!

Bei Ex on the Beach brechen Herzen. In der neuesten Folge funkt es auf einer Party zwischen Edda und dem Neuankömmling Barkin. Fröhlich turteln die zwei auf der Tanzfläche und küssen sich schließlich. "Barkin zu küssen war schön, warum auch nicht?", grinst Edda danach selig. Christian hingegen schmeckt das gar nicht, hatte er sich doch bereits gute Chancen bei der einstigen Are You The One?-Kandidatin ausgerechnet. Geknickt sucht er das Gespräch mit ihr und lässt seinem Kummer Raum. "Ich habe alles für dich gegeben", klagt er und fügt hinzu: "Das verletzt geisteskrank." Dabei kuschelt er sich anhänglich an ihre Brust. Christian ist sich sicher, er sei der Einzige mit ehrlichem Interesse an der Beauty gewesen.

Doch auch Edda hat mit Eifersucht zu kämpfen. Denn bei ihrem Ex Paddy läuft es rund – er küsst erstmals Alessa (27), nachdem die beiden sich schon einige Zeit lang schöne Augen gemacht hatten. "Mach doch einfach", erklärt Edda zunächst betont gleichgültig. Doch je mehr die zwei knutschen, desto verärgerter wirkt die Blondine. "Digga, der meint es eh nicht ernst, ich kenn' den doch", meint sie schließlich gereizt und fügt in Richtung Alessa hinzu: "Ich werd' nie wieder ein Wort mit ihr wechseln, wirklich nie, nie, nie wieder." Die einstige Love Island-Kandidatin sei nun für sie gestorben. Als Paddy das Gespräch mit seiner Ex-Flamme sucht, wird es laut. "Du bist wirklich bei Gott der schlimmste Mensch, den ich je kennengelernt habe", wirft Edda ihrem Ex an den Kopf.

Bereits in den vorherigen Folgen sorgte Edda für ordentlich Krach in der Villa in Mexiko – Alessa ist ihr schon länger ein Dorn im Auge. Denn ursprünglich wirkte es so, als stehe für sie und Paddy ein Comeback auf dem Plan. "Mir taugt hier keine was. [...] Und wenn ich es fühle, dass ich dich zurückhaben will?", machte der Casanova Edda Hoffnungen. Doch die Augen und Hände bei sich behalten, wollten beide einfach nicht.

Anzeige Anzeige

RTL Edda, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Paddy, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Christans Gefühlsausbruch nachvollziehen? Ja, Liebeskummer tut eben weh! Nee, zwischen ihm und Edda war doch gar nicht wirklich was... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de