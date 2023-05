Alec Baldwin gratuliert Tochter Ireland zu ihrem ersten Baby

Alec Baldwin (65) ist jetzt stolzer Opa! Die älteste Tochter des Schauspielers, Ireland Baldwin (27), die aus seiner Ehe mit Kim Basinger (69) hervorging, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit Partner Andre durfte das Model ein Mädchen auf der Welt begrüßen. Die Kleine hört auf den Namen Holland. Nun hieß sie auch der frischgebackene Großvater Alec gemeinsam mit seiner Familie willkommen.

Alecs Ehefrau Hilaria (39) postete auf Instagram ein Foto, das sie mit ihren sieben gemeinsamen Kindern zeigt. "All diese Tanten und Onkel und wir Großeltern sind so aufgeregt, dass Holland hier ist!!! Herzlichen Glückwunsch an die Mutter und den Vater, Ireland und Andre", schrieb die Stiefoma stolz dazu. Alec kommentierte den Beitrag mit dem Wort "Wunder".

Ireland hatte im Gegensatz zu den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft gegen Ende kaum noch Babybauchbilder gepostet. Die 27-Jährige hatte sich dazu entschieden, den Endspurt für sich zu genießen: "Ich habe beschlossen, den Rest meiner Schwangerschaft so privat wie möglich zu halten, ebenso wie meine Tochter, ihr Leben und all diese Dinge."

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im Mai 2023

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de