Nach Pax' Unfall: Angelina Jolie erstmals wieder gesichtet

Ende Juli war Pax Thien Jolie-Pitt (20) in einen ernsten Unfall verwickelt, bei dem er mit seinem elektrischen Fahrrad in ein Auto geknallt ist. Daraufhin wurde er mit einer möglichen Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert, wo er tagelang auf der Intensivstation lag. Seine Mutter Angelina Jolie (49) soll ihm währenddessen zur Seite gestanden haben, weswegen sie tagelang nicht gesehen wurde. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigt sie sich nun zum ersten Mal seit dem Unfall ihres Sohnes wieder in der Öffentlichkeit – am Flughafen von Los Angeles. Sie trägt einen langen dunklen Mantel und eine große schwarze Sonnenbrille. Dazu kombinierte sie eine klobige Tasche und braune Sandalen mit Absätzen in Holzoptik.

Wie ein Insider gegenüber People verriet, soll Pax mit seinen Verletzungen noch Glück gehabt haben, denn er trug während des Unfalls keinen Helm. Obwohl er bereits aus der Intensivstation entlassen wurde, wird er wohl weitere Behandlungen benötigen. Seine Mutter würde ihr Bestes geben, um Pax bei seiner Genesung zu unterstützen, doch sie "war schockiert und besorgt, als sie den Anruf über den Unfall erhalten hatte". Der 20-Jährige wird außerdem Physiotherapie erhalten und soll wohl auch von seinen Geschwistern enorm unterstützt werden. Sie stehen ihm zur Seite und besuchen ihn regelmäßig, erzählte der Informant weiter.

Der Einzige, von dem Pax anscheinend keine Genesungswünsche will, ist Brad Pitt (60). Die Beziehung der beiden ist seit einigen Monaten sehr angespannt und daran hat auch Pax' Unfall nichts geändert. Wie eine Quelle gegenüber dem erstgenannten Magazin erwähnte, herrschte zwischen dem "Bullet Train"-Darsteller und seinem Sohn weiterhin Funkstille. Aufgrund des andauernden Scheidungskrieges zwischen Brad und Angelina sind die Kinder nicht gut auf ihren Vater zu sprechen. "Erwartet nicht, dass Pax' Unfall die Familiendynamik in irgendeiner Weise wiederherstellt, denn Pax ist zu 100 Prozent auf Angies Seite und will keine guten Wünsche oder Reue von Brad", meinte der Informant weiter.

Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt

Getty Images Brad Pitt bei einem Formel-1-Rennen in Austin, Texas

