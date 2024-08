Royal-Fotograf rühmt Prinzessin Kate als "unglaubliche Frau"

Arthur Edwards ist seit über 45 Jahren als Royal-Fotograf tätig. Auf über 200 Reisen in mehr als 120 Länder hat er die königliche Familie bisher begleitet. In "The Sun's Royal Exclusive Show" findet der Fotograf für Prinzessin Kate (42) nun besondere Worte der Anerkennung. "Sie ist einfach ein großer Star in der königlichen Familie. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass sie der größte Star von allen ist. Sie ist eine unglaubliche Frau", gibt der 83-Jährige im Gespräch mit dem Redakteur Matt Wilkinson an.

Dabei betont Arthur vor allem das royale Engagement der 42-jährigen Prinzessin von Wales, die im März dieses Jahres ihre Krebsdiagnose bekannt gab. So soll Kate unter anderem eine Schlüsselrolle in einem Projekt für Kinderbetreuung spielen, über dessen Entwicklung sie sich regelmäßig Informationen einhole. Ebenso habe die Gattin von Prinz William (42) einen entscheidenden Anteil an der Gründung der Business Task Force, einem Unternehmen, das darauf abzielt, den Umgang der Gesellschaft mit jungen Kindern und den sie umgebenden Ökosystemen ins Positive zu verändern. Allerdings lobt der Brite nicht nur die soziale Ader der Prinzessin. Ganz nebenbei verrät er auch, welches künstlerische Talent in der dreifachen Mutter schlummert: "Sie ist eine großartige Fotografin, das muss ich sagen, ihre Bilder werden immer besser und sie teilt sie mit uns allen."

Wie bei Kate wurde auch bei König Charles (75) in diesem Jahr Krebs diagnostiziert. Laut Insiderinformationen seien sich die beiden im Laufe der Jahre wohl "immer näher" gekommen. Da sie dasselbe Schicksal teilen, sollen die Prinzessin und ihr Schwiegervater in ihrem jeweiligen Gegenüber nun offenbar eine "Schulter zum Anlehnen" finden und sich "gegenseitig Trost spenden". Unterstützung erhalten die zwei beliebten Royals auch aus der Bevölkerung. Insgesamt kamen dem 75-Jährigen und seiner Schwiegertochter sage und schreibe 27.620 Genesungsbriefe zu!

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

