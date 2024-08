So denkt Julianne Hough über die Scheidung von Brooks Laich

Julianne Hough (36) spricht über ihr Ehe-Aus und wird dabei sehr emotional. 2017 hatten sich die Schauspielerin und der NFL-Star Brooks Laich (41) das Jawort gegeben – drei Jahre später zerbrach die Ehe jedoch. "Das war das Jahr, in dem wir geheiratet haben und das Jahr, in dem alles irgendwie anfing, sich aufzulösen", verrät die US-Amerikanerin nun im Podcast "Armchair Expert". Sie erklärt, dass sie und der Sportler mittlerweile "akzeptiert haben, was passiert ist", dennoch seien sie "traurig, dass es nicht funktioniert hat." Julianne betont, dass der Sportler das "größte Herz" habe und es ein "Privileg" sei, mit ihm zusammen gewesen zu sein.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht die Julianne genauer auf ihr Befinden bezüglich der Trennung ein: "Ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung und unsere Ehe genau richtig waren, und das Ende ist auch richtig. Wir bedauern beide, dass es nicht geklappt hat, denn ich glaube, wir hatten nicht die Reife, um zusammenzukommen. Er schrumpfte, während ich mich ausdehnte. Wir konnten einfach nicht zueinanderfinden."

Zwei Jahre nach der Trennung war 2022 die Scheidung von Julianne und Brooks dann rechtskräftig. Derzeit geht die "Safe Haven"-Darstellerin als Single-Lady durchs Leben. Damit hat sie aber kein Problem, wie sie vor knapp zwei Monaten im Interview mit People verriet. Sie sei zwar offen für die Liebe, aber "will nichts erzwingen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough im September 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / juleshough Julianne Hough, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Juliannes Offenheit über ihre gescheiterte Ehe? Sehr mutig und ehrlich. Ich finde das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de