Suri Cruise geht aufs College: Mama Katie Holmes ist stolz

Katie Holmes (45) bereitet sich darauf vor, dass ihre Tochter Suri Cruise bald das heimische Nest verlässt. Die 18-Jährige wird zum Ende des Sommers ihr Studium beginnen, wie ihre berühmte Mutter in einem seltenen Interview verrät. "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin sehr glücklich für sie", schwärmt die Schauspielerin gegenüber Town & Country. Berichten zufolge soll die Tochter von Tom Cruise (62) an der renommierten Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh angenommen worden sein, weit weg von ihrem Zuhause in New York.

Katie und ihre Tochter pflegen eine sehr enge Bindung zueinander – dennoch ist die "Dawson's Creek"-Darstellerin glücklich über den neuen Weg, den ihr Sprössling nun einschlägt: "Ich erinnere mich, wie aufregend diese Zeit des Neubeginns war und ich freue mich für sie." Wie Katie die Zeit ohne ihre Tochter verbringen wird, weiß sie auch schon: Sie plant, sich ihren kreativen Hobbys zu widmen, unter anderem Tanzstunden und Malerei. Außerdem hat sie sich einem Buchclub angeschlossen.

Trotz der zukünftigen Entfernung hofft Katie, dass sie und ihre Tochter in Zukunft erneut zusammen an Filmprojekten arbeiten, wie es schon bei "Alone Together" und "Rare Objects" der Fall war, in denen Suri gesungen hat. In dem Interview beschreibt sie die Dreharbeiten als eine sichere und schöne kreative Umgebung, die sie und ihre Tochter noch enger zusammengebracht hat. "Ich hoffe, sie macht immer etwas zu meinen Filmen. Ich bitte sie immer darum", betont sie hoffnungsvoll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Katies Einstellung zum Umzug ihrer Tochter? Ich finde es super, dass sie so locker damit umgeht! Na ja, ich kann mir vorstellen, dass der Umzug sie mehr beschäftigt, als sie zugeben will... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de