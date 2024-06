Bald Studentin: Suri Cruise wurde an Elite-Uni angenommen

Suri Cruise (18) ist eindeutig kein kleines Mädchen mehr – denn als nächster großer Meilenstein steht für die Tochter von Tom Cruise (61) und Katie Holmes (45) der Schulabschluss an. Was sie danach machen wird, weiß sie wohl auch schon. Wie Daily Mail berichtet, wurde Suri nämlich an der angesehenen Carnegie Mellon University angenommen. In einem TikTok-Video eines Freundes zeigt sich der Teenager stolz mit dem Pullover der Hochschule. Dem Magazin zufolge soll sie im US-Bundesstaat Pennsylvania ein Design-Studium anstreben – und damit hat sie sich wohl genau die richtige Uni ausgesucht, denn das Design-Programm der Carnegie Mellon School gilt als eines der renommiertesten der USA.

Ganz besonders stolz ist jetzt sicher Suris Mama Katie. Die soll ihr zwar ein bisschen bei den Bewerbungen geholfen haben, aber ihrer Tochter grundsätzlich das Zepter in die Hand gegeben haben, damit sie ihren Weg selbst geht. "Katie ist sehr stolz auf sie, aber sie ist auch extrem überfürsorglich", offenbart ein Insider dem Newsportal. Die Schauspielerin sei aber vor allem "überwältigt", dass ihre Kleine bald aufs College gehe. Und die 18-Jährige sei mehr als bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen: "Sie ist ein kluges Mädchen und entwickelt sich zu einer sehr intelligenten, reifen jungen Frau. Sie hat eine sehr enge Gruppe von loyalen Freunden und weiß genau, woher sie kommt."

Erst vor wenigen Wochen durfte Suri einen wichtigen Meilenstein feiern – ihren 18. Geburtstag. Ein sicherlich besonderer Moment in ihrem Leben, bei dem sie aber auf einen verzichtete: Papa Tom. Der Kontakt zu ihrem berühmten Vater soll bereits seit einigen Jahren kaum existent sein. Demnach wird der Hollywoodstar seine Tochter wohl auch kaum bei ihrem Weg an die Universität begleiten. Eine Situation, die der 61-Jährige offenbar sehr bedauert. "Tom fühlt sich schlecht, weil er so viel von ihrem Leben verpasst hat, aber er beteuert, dass er Suri nicht völlig aus seinem Leben gestrichen hat und sich von Zeit zu Zeit über sie informiert", erklärte eine Quelle gegenüber Heat.

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

