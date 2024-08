Tim Burtons skurriles Zuhause ist ein wahres Gruselkabinett

Jenna Ortega (21), die durch ihre Rolle in Wednesday große Bekanntheit erlangte, gewährte kürzlich einen faszinierenden Einblick in das Zuhause von Tim Burton (65). In einem Interview mit Vanity Fair enthüllte die Schauspielerin, Burtons Haus in Kalifornien sei voller skurriler und düsterer Details – ganz im Stil seiner Filme. Jenna zufolge hat der Regisseur beispielsweise den rot-goldenen, herzförmigen Thron aus "Alice im Wunderland" mit nach Hause genommen und ihm einen Ehrenplatz in seinem Haus gegeben. Dazu verriet sie: "Man kommt herein und sieht den riesigen Thron aus 'Alice im Wunderland'. Er hat ein Glas voller Augäpfel im Badezimmer." Diese makabre Dekoration sei nur eines der vielen einzigartigen Elemente, die das Heim des "Edward mit den Scherenhänden"-Regisseurs zu einem wahren Kuriositätenkabinett machten.

Jenna, die bereits in mehreren Projekten mit dem Künstler zusammengearbeitet hat, beschrieb sein Haus in diesem Zuge als einen Ort, der seine kreative und exzentrische Persönlichkeit perfekt widerspiegelt. Durch ihre Beschreibungen bekommt man eine Vorstellung von seiner abgefahrenen Behausung, obwohl der Regisseur von "Sleepy Hollow" der Öffentlichkeit bisher noch nie einen offiziellen Einblick in sein Haus gegeben hat. Die 21-Jährige erzählte außerdem, dass Burton kleine Statuen, die sie liebevoll "seine kleinen Kreaturen" nennt, in seinen Taschen mit sich herumträgt. Diese Figuren sind nur ein weiteres Beispiel für den außergewöhnlichen Stil des Filmemachers, der sich durch all seine Werke und offenbar auch durch sein Zuhause zieht.

Sein unverwechselbarer Stil hat auch das Set von "Wednesday" maßgeblich beeinflusst. In Zusammenarbeit mit dem Produktionsdesigner Mark Scruton entstand eine düstere und dennoch faszinierende Welt, die perfekt zur Titelfigur, gespielt von Jenna, passt. Der 65-Jährige ist bekannt für seine akribische Detailverliebtheit. Jedes Element in seinen Filmen hat eine Bedeutung. Jenna, die selbst großer Horrorfan ist, betonte, sie bewundere seine Kreativität und genieße es, mit jemandem wie Burton zusammenzuarbeiten, der so tief in seine ganz eigene Welt eintaucht. Zur lang erwarteten zweiten Staffel ihrer gemeinsamen Netflix-Erfolgsserie versprach die gebürtige Kalifornierin Variety gegenüber: "Wir haben beschlossen, den Horroraspekt der Serie in den Vordergrund zu rücken. Wir werden mutiger, düsterer." Das dürfte ja ganz nach dem Geschmack der beiden Stars sein.

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Tomasz Lazar/Netflix Regisseur Tim Burton und Hauptdarstellerin Jenna Ortega am Set von "Wednesday"

