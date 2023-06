Jenna Ortega verrät: "Wednesday" soll noch düsterer werden

Weg mit der Liebe, her mit dem Horror! Die Netflix-Serie Wednesday schlug bei dem Streamingdienst Netflix ein wie eine Bombe. In dem Spin-off des Klassikers "The Addams Family" dreht sich alles rund um Spross Wednesday, die von Jenna Ortega (20) verkörpert wird. In der ersten Staffel stand zum Teil auch das Liebesleben des Teenagers im Fokus. In der Fortsetzung soll sich jedoch auf etwas anderes konzentriert werden. In der zweiten Staffel von "Wednesday" soll es statt Liebe mehr Horror geben!

"Wir verzichten bei 'Wednesday' auf romantische Liebesbeziehungen, was wirklich toll ist", berichtet Jenna im Interview mit Variety. Sie selbst habe sich ebenfalls mit den Machern zusammengesetzt und diskutiert, was funktionieren kann und was nicht. "Wir haben beschlossen, den Horroraspekt der Serie in den Vordergrund zu rücken. [...] Wir werden mutiger, düsterer", verspricht die Schauspielerin.

Auch privat scheint die 20-Jährige derzeit kein Interesse an einer Beziehung zu haben. "Vielleicht bin ich zu sehr von meiner Arbeit besessen, aber der Gedanke an eine Beziehung stresst mich", gab Jenna gegenüber Elle zu. "Ich hasse es, mich in einen Jungen zu verknallen. Ich glaube, es ist insgeheim eine Sache des Stolzes", erklärte sie.

