War Emmy bei "Are You The One?" vergeben? Das denkt Chris

In der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love kämpfen 21 Singles um das Preisgeld von 200.000 Euro, indem sie versuchen, untereinander ihr Perfect Match zu finden. Bei Chris Broy (35) und Emmy Russ (25) ging das ziemlich flott: Bereits nach ihrem ersten Date und einer Nacht im Boom-Boom-Room durften die beiden die Show verlassen. In den vergangenen Tagen verdichtete sich allerdings das Gerücht, dass sich Emmy während der Dreharbeiten der TV-Show in einer Beziehung befunden habe. Promiflash hat Chris gefragt, was er von den Behauptungen hält. "Wenn es so sein sollte, ist es natürlich schade. Ich wäre dann niemals so bei Emmy auf Attacke gegangen, weil ich mich nicht an vergebene Frauen ranmache", erklärt der Ex von Eva Benetatou (32) diplomatisch und fügt hinzu: "Emmy hat mir aber gesagt, dass es nicht so ist und dann glaube ich das auch."

Emmy hat während ihrer AYTO-Teilnahme keine Anzeichen gemacht, einem Single-Mann näher kommen zu wollen – auch nicht ihrem Perfect Match. Das störte Chris aber herzlich wenig, wie er Promiflash im Interview verrät: "Dass sie mich nicht rangelassen hat, ist total in Ordnung. Ich glaube, wenn sie einfach zu haben wäre, wie fast alle Mädels dort, hätte ich schnell das Interesse verloren." Während der Show ist zwischen ihm und Emmy also nichts gelaufen. Ob sich die beiden nach der Show intensiver kennengelernt haben, können die Reality-Stars frühestens in der Wiedersehens-Show nach Ende der Ausstrahlung verraten.

Vor allem Fans heizten das Gerücht, dass Emmy während der Show nicht Single gewesen sei, ordentlich an. Denn die Blondine und ihr Ex-Freund Christian teilten kurz nach den Dreharbeiten ähnliche Beiträge auf Social Media. Das Ex-Paar war zur selben Zeit am selben Ort: nämlich in Thailand. Sowohl Emmy als auch Christian posierten vor einer malerischen Kulisse – offensichtlich ein und demselben Fleckchen Erde. Und das, obwohl die beiden seit Februar 2023 getrennt sein sollen.

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Dezember 2023

