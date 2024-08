Diese Stärken bringen Mimi, Max und Mike zu Promi BB mit

Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (48) und Max Kruse (36) ziehen in diesem Jahr in den berühmt-berüchtigten Promi Big Brother-Container ein. Dem Start der Show fiebern die Teilnehmer schon gespannt entgegen. Bei der Sat.1 Pressekonferenz haben die drei gegenüber Promiflash verraten, mit welchen Stärken sie einziehen und in welcher Rolle sie sich im Team sehen. Der Realitystar sieht seine Kraft klar in der Teamleitung. "Ich denke mal, ich werde schon versuchen so ein bisschen das Team so zusammenzuhalten, wie so am Fußballfeld der Kapitän", gibt Mike zu. Für seinen Mitstreiter Max ist das kein Problem. Der Fußballer weiß schon jetzt: "Ich muss das Boot nicht anführen, das überlasse ich gerne ihm." Seine Stärke liegt beim Kochen, was sich, wie er weiß, bei den Einkaufsumständen in dem Format, eher schwierig gestalten lässt. Auf diesem Gebiet werden sich die zwei Herren allerdings auch nicht in die Quere kommen. Denn auf die Frage, ob er kochen kann, antwortet Mike: "Auf gar keinen Fall."

Aber auch Mimi sieht ihre Stärken in der Küche: "Ich habe Dauerhunger und ich muss wirklich essen und deswegen bin ich auch am liebsten am Kochtopf." Andererseits wird die "Nachtschwester"-Darstellerin ihren Fokus eher auf das Putzen legen. "Ich mache das super gerne. Das ist für mich wie Yoga [...] Hauptsache ich werde nicht gestört dabei", erklärt sie. Zudem kann sie sich vorstellen, in die Rolle der "Kummerkasten-Tante" zu schlüpfen. Die Schauspielerin erklärt: "Man meint es nicht, weil mein Redeanteil ist meistens sehr viel höher als bei den anderen, aber ich kann auch gut zuhören." Zudem sei sie "sehr lösungsorientiert".

Welche Rollen die jeweiligen "Promi Big Brother"-Kandidaten letzten Endes übernehmen werden, wird sich im Oktober klären. Sicher ist allerdings schon jetzt: Die Rolle des Siegers wollen sie alle – doch nur einer wird den Pokal mit nach Hause nehmen! Max meint, er wird es schaffen, indem er einfach nur er selbst bleibt: "Ich glaube, ich kann die Leute auch davon überzeugen, dass ich mich nicht verstelle, dass ich einfach ich selbst bin, und wenn das am Ende reicht für die Zuschauer, dann freue ich mich." Mike steht ihm kampflustig gegenüber: "Ich gehe da natürlich schon mit einem gewissen Ehrgeiz dran." Sein Plan: "Alles geben, in jeder Phase!" Mimi hingegen sieht schon allein ihre Teilnahme als Gewinn. "Ich freue mich für jeden, der gewinnt. Es sollte eine Frau gewinnen. Das ist schon mal klar", fügt sie gegenüber Promiflash hinzu.

Getty Images Max Kruse, Fußballer

Krick, Jens/ Action Press Mimi Fiedler, Schauspielerin

