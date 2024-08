Mike, Max oder Mimi: Wer hat das Zeug zum Promi-BB-Sieg?

Mit Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (48) und Max Kruse (36) sind die ersten drei Kandidaten für die neue Promi Big Brother-Staffel bekannt. Aber sehen die drei sich auch schon mit dem Pokal in der Hand? Bei einer Sat.1-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verraten die drei, warum sie gewinnen werden. "So viel habe ich noch nicht gewonnen in meiner Karriere. Von daher wäre es auf jeden Fall gut, mal einen Titel zu haben, aber ich glaube einfach, weil ich ich selbst bin. Ich glaube, ich kann die Leute auch davon überzeugen, dass ich mich nicht verstelle", ist Ex-Fußballprofi Max sich sicher. Allerdings wird Realitystar Mike ihm das Feld wohl nicht kampflos überlassen: "Ich gehe da natürlich schon mit einem gewissen Ehrgeiz dran. Wenn man da teilnimmt, möchte man natürlich am Ende auch gewinnen. Ist ja klar und da gibt man natürlich alles und das werde ich auch machen."

Und wie steht es um Mimi? Die Schauspielerin sieht allein ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" schon als Gewinn. Siegen würde sie schon gerne – aber sie meint, ihr würde es dafür an den richtigen Genen fehlen. "Ich habe noch nie was gewonnen. Ich wurde auch früher in der Schule bei den Gruppenspielen immer als Letzte reingenommen. Also ich kann Bälle gut fangen, aber damit habe ich auch noch nie was gewonnen. Ich habe so gar keine Gewinner-Gene in mir", schmunzelt die "Nachtschwestern"-Darstellerin. Von einer Sache ist sie aber überzeugt: "Ich freue mich für jeden, der gewinnt. Es sollte eine Frau gewinnen. Das ist schon mal klar." Vergangenes Jahr ging der Sieg mit Yeliz Koc (30) bereits an einen weiblichen TV-Star.

Und was sagen die Fans zu den neuen Kandidaten? So ganz einig scheinen sie sich nicht zu sein. Während einige sehr zufrieden sind, haben andere wohl mehr erwartet. "Schlechter Cast bis jetzt", meint ein User unter dem Ankündigungspost bei Instagram. Andere hingegen sind überzeugt davon, dass Mike, Mimi und Max bei Promi BB eine gute Show abliefern werden: "Endlich mal auch Promis aus anderen Bereichen anstatt Datingformaten!" Wer noch dazukommt, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Manche scheinen allerdings zu glauben, dass für die Extraportion Stress auch Mikes Ex-Flamme Kim Virginia Hartung (29) dabei sein könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wer, meint ihr, hat von den dreien am meisten Chancen auf den Sieg? Ganz klar: Mike ist der Gewinner! Ich glaube, Mimi kann mehr, als sie denkt. Max holt das Ding nach Hause. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de