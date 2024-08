Kreditkarten-Hack, Fressattacke: So läuft es bei Twenty4tim

Vergangene Woche hatte sich Twenty4tim (23) eine Auszeit gegönnt. Auf Mallorca war er dem alltäglichen Leben und Stress entkommen – doch zurück zu Hause geht es "drunter und drüber" und sogar sein "persönlicher Albtraum" wurde wahr! In seiner Instagram-Story berichtet der Influencer von einer Sache, die ihm ziemlich viel Überwindung kostet. "Hatte einen kleinen Rückfall, was meine Ernährung angeht...", schreibt er und führt weiter aus: "Ich bin komplett abgerutscht, also wirklich komplett und es ist mir unfassbar peinlich. Also ich hatte übelste Fressattacken." Das Thema sei ihm zwar unangenehm, aber er wolle ehrlich sein und zeigen, dass nicht immer alles perfekt ist. Dass er aktuell komplett aus seinen Routinen sei, habe ihm regelrecht Panik bereitet. "Es ging einfach nichts mehr" – und aus diesem Grund habe er sich die vergangenen Tage aus den sozialen Medien herausgehalten.

Zu seinem Übel wurde der Sänger auch noch krank. Doch damit noch nicht genug. Drei seiner Kreditkarten wurden gehackt und es kam zu "Abbuchungen im vierstelligen Bereich". Nun sind zwei seiner Konten komplett gesperrt. Neben Krankheit und Hacker-Angriff hatte Tim dann auch noch mit "unfassbaren Selbstzweifeln" zu kämpfen. "Selbstzweifel, was meine Figur angeht, mein Aussehen im Allgemeinen, [...] Selbstzweifel, was meinen Job angeht." Abschließend fasst er zusammen: "Mir ging es einfach schlecht, mir ging es wirklich schlecht."

Mit dieser Ehrlichkeit tritt der "Bling Bling"-Interpret seinen Followern regelmäßig entgegen. Im vergangenen Mai machte er eine ganz besondere Offenbarung, die ihm ziemlich viel Mut abverlangte: "Jahrelang hatte und habe ich schon mit einer Essstörung zu kämpfen. 110 Kilo bis hin zu 48 Kilo. Gefühlt musste mein Körper schon einiges aushalten", erklärte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer in einem Instagram-Beitrag. Er sei noch nicht an dem Ziel seiner Reise angekommen, doch auf seinen Körper sei Tim nach allem, was passierte, stolz.

Getty Images Twenty4tim im Juni 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Mai 2024

Wie findet ihr es, dass Tim im Netz so ehrlich ist? Ich finde das unglaublich mutig. Ich finde, das Thema ist etwas zu privat. Ergebnis anzeigen



