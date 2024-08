So reagieren Fans auf die ersten drei Promi-BB-Kandidaten

Die ersten drei Kandidaten der diesjährigen Staffel Promi Big Brother stehen fest. Der bevorstehende Einzug von Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (48) und Max Kruse (36) spaltet die Meinungen der Format-Fans. So sind einige bisher gar nicht begeistert, wie sich in den Instagram-Kommentaren abzeichnet. "Schlechter Cast bis jetzt" oder "Bis jetzt finde ich nur Mike Heiter gut", heißt es dort beispielsweise. Andere wiederum sind zufrieden und freuen sich unter anderem über den Einzug der Schauspielerin. "Finde ich gut, ich glaube, sie hat einiges zu erzählen" und "Endlich mal auch Promis aus anderen Bereichen anstatt Datingformaten", schreiben sie. Ein Zuschauer drückt aber vor allem dem Fußballer die Daumen. "Er gewinnt das Ding", ist er sich sicher.

In einer Sache ist sich der Großteil der "Promi Big Brother"-Zuschauer jedoch sicher: Wenn Mike einzieht, soll seine Are You The One – Reality Stars in Love-Romanze Kim Virginia (29) nicht auch noch einziehen! "Jetzt holt bloß nicht Kim dazu. Das möchte wirklich niemand... So ein Theater wie im Dschungel" und "Wehe sie schicken Kim rein. Das gebe ich mir kein zweites Mal. IBES hat gereicht!", lauten nur zwei von etlichen Kommentaren – wie es scheint, wollen sie keine Wiederholung des diesjährigen Dschungelcamps erleben.

Die Kruses sind dem großen Bruder schon bekannt. Im vergangenen Jahr war Dilara Kruse, Max' Frau, eine von 13 Container-Bewohnern – und ihrer Teilnahme steht die Beauty noch heute positiv gegenüber. "Die Erfahrung bei 'Promi Big Brother' war sehr positiv für mich. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich so gut da draußen ankomme und dass die Leute mich so mögen, wie ich bin", erklärte sie im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Nach Promi BB haben mich viele Leute kennengelernt, wie ich wirklich bin und haben gesehen, dass ich ein großes Herz habe."

