Joe Manganiello und neue Freundin kuscheln auf rotem Teppich

Sie meinen es ernst. Joe Manganiello (47) hat in Sachen Liebe keine einfache Zeit hinter sich. Erst im vergangenen Juli hatten der Schauspieler und seine langjährige Partnerin Sofía Vergara (51) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Nur zwei Monate später hatte sich dann jedoch das Blatt für den Magic Mike-Star gedreht – in Caitlin O'Connor (33) hatte er eine neue Liebe gefunden. Nun zeigte sich Joe bei einem Event erneut an der Seite der hübschen Blondine.

Die 2024-Heaven-Gala von The Art of Elysium sorgte für ein regelrechtes Staraufgebot. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch der 47-Jährige und seine neue Partnerin. Arm in Arm posierten sie gemeinsam für die Fotografen. Dabei warf sich das frische Paar immer wieder innige Blicke zu. Offenbar handelt es sich bei der Beziehung von Joe und Caitlin keineswegs nur um einen kurzen Flirt. Es ist bereits das zweite Mal in kürzester Zeit, dass sich die beiden zusammen auf einem Event zeigen.

Erst im Dezember des vergangenen Jahres gaben Joe und die Schauspielerin ihr großesPaardebüt. Zu einer Spendengala in New York war der Filmstar Hand in Hand mit seiner Begleitung Caitlin erschienen. Während ihres kleinen Fotoshootings auf dem Red Carpet war ihre gegenseitige Zuneigung kaum zu übersehen. In den Bildern, die People veröffentlichte, hatten die beiden keinen Körperkontakt gescheut.

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Januar 2024

Getty Images Joe Manganiello und Sofía Vergara im März 2023

Getty Images Joe Manganiello, Schauspieler

