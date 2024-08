So sehr nimmt Christina "Mausi" Lugner Tod von Richard mit

Freunde und Angehörige von Richard Lugner (✝91) befinden sich momentan in tiefer Trauer. Der Bauunternehmer verstarb am Montag in seiner Villa in Wien. Seine Ex-Frau Christina Lugner (59), besser bekannt als "Mausi", nahm bereits in einem emotionalen Statement Abschied vom Vater ihrer Tochter Jacqueline. Während eines Interviews mit RTL findet Christina erneut rührende Worte für ihren Ex-Mann und lässt ihm unter Tränen eine Botschaft zukommen: "Das Leben endet irgendwann, aber die Liebe endet nie! Und Richard, wenn du da oben bist und vielleicht den nächsten Opernball im Himmel veranstaltest, dann schau einfach auf uns und sag: 'Alles Walzer!' Wir vermissen dich auf alle Fälle."

Während des Gesprächs erinnert sich Christina an den Moment zurück, als sie von Richards Tod erfuhr. Eigentlich war sie gerade dabei, ein kühles Bad zu nehmen und schwimmen zu gehen. Nachdem ihr die Todesnachricht übermittelt wurde, holten Freunde die 59-Jährige ab und brachten sie umgehend zu ihrer Tochter. Das Mutter-Tochter-Gespann lag sich in den Armen, habe zusammen geweint und sich mit lustigen Geschichten an Richard erinnert. "Ich habe viel von ihm gelernt, viel von ihm übernommen und ich kann nur sagen, er ist ein ganz wunderbarer Mensch gewesen und er wird immer in unseren Herzen sein", schwärmt Christina in den höchsten Tönen.

Christina war Richards vierte Ehefrau. Die beiden heirateten im Juli 1991 und durften rund zwei Jahre später ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Nach 16 gemeinsamen Ehejahren ließen sich die beiden scheiden. Gegenüber Bild deutete der Österreicher an, dass "unüberbrückbare Differenzen" der damalige Trennungsgrund waren. Eine Besonderheit gab es in Christina und Richards Ehe: Mausi war wahrscheinlich die erste Frau des Bauunternehmers, die einen tierischen Spitznamen verpasst bekam.

Richard Lugner und Christina "Mausi" Lugner

Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

