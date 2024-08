Tallulah Willis wehrt sich im Netz gegen fiese Kommentare

Eigentlich wollten Rumer (35), Scout (33) und Tallulah Willis (30) nur ein lustiges gemeinsames Tanzvideo mit ihrer Mutter Demi Moore (61) ins Netz stellen. Womit sie sicher nicht gerechnet haben, sind die fiesen Kommentare einiger User. Unter anderem wurden die drei unter dem Instagram-Video als "unattraktive Klone" ihres Vaters Bruce Willis (69) beschimpft. Vor allem Tallulah lässt das nicht auf sich sitzen. In einem mittlerweile gelöschten Post schoss sie zurück: "Die Leute scheinen immer schockiert zu sein, wenn wir erzählen, welche grausamen und gemeinen Kommentare wir uns bereits unser ganzes Leben lang anhören, also ist es mir wichtig, diese Personen zu benennen." Dazu teilte sie einige Screenshots der Kommentare.

Einige User machten sich nicht nur über den Tanz, sondern vor alle über das Aussehen der drei Promischwestern lustig. "Es ist, als hätte sich Bruce Willis dreimal geklont", lautete das Fazit eines Nutzers. Weitere schlossen sich an: "Ich habe immer gesagt, wie können zwei so wunderschöne Menschen so unattraktive Töchter haben... Aber das liegt daran, dass sie wie ihr Vater aussehen!" Vor allem angesichts der Demenzerkrankung des Actionhelden hören seine Töchter das wohl gar nicht gerne – denn eigentlich ging es ihnen nur darum, den neuen Song "Over And Over" von Scout zu promoten, der im Hintergrund zu hören ist.

Tallulahs harte Reaktion dürfte aber nicht überraschen, immerhin ist der Zusammenhalt im Hause Willis-Moore allseits bekannt. Auch wenn Demi und Bruce schon lange kein Paar mehr sind, bilden sie die perfekte Patchwork-Familie. Zusammen mit Bruce' Frau Emma Heming (46) und den beiden gemeinsamen Töchtern begehen sie Feiertage und unterstützen sich gegenseitig. Rumers kleine Tochter Louetta scheint das Familienglück abzurunden. Vor allem der Hollywoodstar geht in der Opa-Rolle richtig auf. "Ich habe ihn kurz vor meiner Reise nach New York gesehen – und Lou beginnt gerade zu laufen. Es war so süß, wie sie zu ihm gelaufen ist", erzählte Rumer in der Show "Today".

Instagram / rumerwillis Tallulah, Rumer und Scout Willis mit Demi Moore und ihrer Familie

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

