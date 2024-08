Taylor Swift lässt sich nach Konzertabsagen erstmals blicken

Taylor Swift (34) ist wieder aufgetaucht. Ihre drei Shows der "The Eras"-Tour in Wien, die für das vergangene Wochenende geplant waren, konnte die Sängerin nicht spielen. Die zuständigen Behörden hatten zuvor von einem geplanten Anschlag auf das Ernst-Happel-Stadion erfahren und die Shows sicherheitshalber abgesagt. Seither hatte sich die "The Man"-Interpretin nicht blicken lassen – bis jetzt! Neue Fotos, die Deuxmoi vorliegen, zeigen Taylor am gestrigen Abend beim Verlassen eines exklusiven Klubs in London, in dem sie gemeinsam mit ihrem Team den Abend verbracht hat. In ihrem kurzen, karierten Zweiteiler sieht die Blondine zwar wie gewohnt stylish aus, blickt jedoch auffällig ernst in die Kameras.

In den vergangenen Tagen wunderten sich ihre Fans, warum Taylor selbst bislang kein Wort über die Terrorwarnung und die abgesagten Termine verloren hat. Anfang der Woche äußerte sich allerdings ein Insider gegenüber The Sun bezüglich der Funkstille. "Taylors Sicherheit und die der Menschen um sie herum war schon immer das Wichtigste, aber jetzt noch mehr", betonte die Quelle und fügte hinzu: "Ihr und ihren Tänzern wurde angesichts der Bedrohung in Wien gesagt, dass sie sich zu ihrem eigenen Schutz in Sicherheit bringen sollen. Deshalb wurde zu den abgesagten Shows nichts weiter gesagt als die Erklärung des Veranstalters."

Schon morgen soll die Tour in London wie geplant weitergeführt werden – immerhin stehen die allerletzten europäischen Auftritte der erfolgreichen Welttournee an. Mit verstärkten Anti-Terror-Maßnahmen soll für die Sicherheit von Taylor und ihrer Crew, aber natürlich auch den Zuschauern der Konzerte gesorgt werden. "Sie sind alle abgeschottet, aber es geht ihnen gut", soll die Mutter des Tänzers Sam McWilliams laut The Sun bestätigt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und ihre Tänzerinnen bei einem Konzert in Amsterdam im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Taylor wird sich irgendwann noch einmal zu dem Vorfall äußern? Ja, bestimmt! Nee, ich denke, dazu wird sie weiterhin schweigen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de