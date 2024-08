Trinkt Bianca Censori, um Ehe mit Kanye West zu ertragen?

Bianca Censoris (29) Freunde sind wieder einmal ziemlich besorgt um ihr Wohlergehen. Erst vor wenigen Tagen behauptete ein ehemaliger Berater von Kanye West (47), dass er abhängig von Lachgas sei. Auch hatte es zuvor immer wieder Vorwürfe um ein kontrollsüchtiges Verhalten seitens des Musikers gegeben, der immer wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der Rapper soll Schuld daran tragen, dass seine Frau sich immer wieder in knappen Outfits zeigt. Biancas Umfeld glaube nun, dass sie einen Weg sucht, um mit all dem klarzukommen. "Jeder, der Bianca kennt, weiß, dass sie überfordert ist", plaudert ein Insider gegenüber Daily Mail aus. Aus diesem Grund denken Freunde der Architektin, dass sie Alkohol trinkt, weil sie glaubt, sie sei "in dieser dunklen Welt gefangen, aus der es kein Entkommen gibt". Die Quelle fügt ernst hinzu: "Sie war früher nicht so. Es ist sehr besorgniserregend."

"Es gibt einen Grund, warum Ye, früher bekannt als Kanye West, nicht mehr in der Lage ist, erfolgreich Musik oder Kleidung zu veröffentlichen. [Sein Zahnarzt] hat Ye an Lachgas gewöhnt", plauderte Kanyes Ex-Mitarbeiter Milo Yiannopoulos in einigen Posts auf X aus. Der Musiker soll von dem Arzt Thomas Connelly eine große Menge der Droge für seinen Freizeitgebrauch erhalten haben – für eine stolze Summe von umgerechnet 45.000 Euro. Dabei soll der Zahnarzt einen Hintergedanken gehabt haben, wie Milo weiter vermutete: "Ich glaube, dass Connelly versucht hat, Yes geistige Fähigkeiten zu beeinträchtigen, damit Connelly und seine Geschäftspartner Millionen von Dollar aus ihm herausholen können."

Anfang des Monats plauderte zudem ein Tippgeber im Gespräch mit Closer aus, was Kanyes Ex Kim Kardashian (43) von seiner aktuellen Beziehung hält – und auch das klingt alles andere als rosig: "Sie weiß aus erster Hand, wie kontrollsüchtig Kanye ist und wie schwer es ist, von ihm loszukommen, wenn er dich erst einmal am Haken hat." Für Bianca hegt die Unternehmerin aus diesem Grund keine schlechten Gefühle – im Gegenteil. "Sie kann sich nur zu gut vorstellen, dass das arme Mädchen vom Rampenlicht und dem Lebensstil, den er bieten kann, angelockt wurde und nun in der Falle sitzt", fügte die Quelle noch hinzu.

Getty Images Kanye West im Juli 2024

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

