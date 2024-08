Hat Kanye Wests Zahnarzt ihn abhängig von Lachgas gemacht?

Gibt es Grund zur Sorge um Kanye West (47)? Sein ehemaliger Mitarbeiter Milo Yiannopoulos legt nun in einer Reihe von Posts auf X nahe, der Rapper könnte den Machenschaften eines skrupellosen Arztes zum Opfer gefallen sein. "Es gibt einen Grund, warum Ye, früher bekannt als Kanye West, nicht mehr in der Lage ist, erfolgreich Musik oder Kleidung zu veröffentlichen. [Sein Zahnarzt] hat Ye an Lachgas gewöhnt", behauptet der Ex-Berater des Musikers. Sein Zahnarzt Thomas Connelly soll ihm jede Menge Lachgas für den Freizeitgebrauch beschafft haben – und dafür monatlich eine Rechnung über rund 45.000 Euro gestellt haben. Milo meint: "Ich glaube, dass Connelly versucht hat, Yes geistige Fähigkeiten zu beeinträchtigen, damit Connelly und seine Geschäftspartner Millionen von Dollar aus ihm herausholen können."

Kanye soll zeitweise bis zu "vier Kanister [Lachgas] in chirurgischer Größe" in seinem Haus aufbewahrt haben. Der Zahnarzt habe ihn auch dann weiter mit der Droge versorgt, als der "Runaway"-Interpret bereits "beunruhigende Symptome zeigte, die zu weitverbreiteten Äußerungen und Besorgnis führten". Ein Vertreter des Mediziners reagierte prompt auf die Vorwürfe und erklärte gegenüber TMZ, Milo versuche lediglich, mit falschen Aussagen für Aufmerksamkeit zu sorgen und dem Ruf aller Beteiligten zu schaden – an den Behauptungen sei definitiv nichts dran.

In der Vergangenheit arbeitete Kanye mit seinem Zahnarzt schon umfangreich zusammen. So ließ er sich im Januar seine Zähne durch eine glänzende Prothese aus Titan ersetzen – für schlappe 780.000 Euro. "Es war ein Vergnügen, mit Ye bei jedem Schritt des Prozesses zusammenzuarbeiten. Seine Vision für die Gestaltung einzigartiger Kunst geht über den zahnmedizinischen Fortschritt hinaus", betonte sein Arzt im Januar gegenüber Complex. Dennoch scheint es kurz darauf bereits Probleme mit der Prothese gegeben zu haben.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West bei einem Basketballspiel im März 2022

