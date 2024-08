Während seines Urlaubs: Matthias Höhns Rasen wurde zerstört

So haben sich Matthias Höhn (28) und seine frischgebackene Ehefrau Lejla die Rückkehr aus ihrem Urlaub wohl nicht vorgestellt – denn in ihrem heimischen Garten erwartete das Paar eine böse Überraschung. "Wir sind gestern aus Bosnien wiedergekommen und in dieser Zeit wurde unser Garten vergiftet und zerstört – und das nachweislich", berichtet der Berlin - Tag & Nacht-Star nun voller Empörung auf Instagram. Dazu zeigt er in einem Videozusammenschnitt, wie die Grünfläche vor seinem Urlaub und bei seiner Wiederkehr aussah. Der Rasen, der vorher giftgrün und gepflegt erschien, weist jetzt große verkommene und braune Stellen auf.

Und das, obwohl der 28-Jährige im Vorfeld eine Person organisierte, die sich während seiner Abwesenheit um seinen geliebten Garten kümmern sollte. Noch einen Tag vor seiner Urlaubswiederkehr habe der Rasen laut Matthias' Nachbarn noch gepflegt ausgesehen – doch nur einen Tag später war davon nichts mehr zu sehen. "Abgestorben, das ist tot. Da ist kein einziger grüner Grashalm mehr drin", beschreibt er den Status quo in seiner Story. Matthias denkt, dass jemand seinen Rasen vorsätzlich mit einer Substanz zerstörte, die die unbekannte Person über den Gartenzaun geschmissen habe. Dass die Grünfläche durch die Sonne vertrocknet sein könnte, schließe er aus. Der Grund: Der BTN-Star habe eine Probe des Rasens an einen Gärtner geschickt, welcher daraufhin vermutete, dass jemand "Salz, Kochsalz oder sonstiges Salz" auf die Wiese kippte. Den Vorfall hat die Internetpersönlichkeit mittlerweile zur Anzeige gebracht.

Vor wenigen Wochen herrschte bei Matthias und seiner Liebsten noch pure Freude: Nach nicht mal einem Jahr Beziehung gaben sich die zwei ganz plötzlich das Jawort. Die süßen Hochzeitsnews teilte der Influencer mit einer Bilderreihe mit seiner Community im Netz. Unter den Schnappschüssen, die das Brautpaar in voller Montur zeigen, schrieb er lediglich: "Mr & Mrs Höhn 25. Juli 2024."

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine neue Partnerin

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Vin Diesel und Lejla an ihrer Hochzeit

