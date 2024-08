Coco Arquette und Courteney Cox genießen Mutter-Tochter-Date

Courteney Cox (60) und ihr Sprössling Coco Arquette (20) haben Zeit zu zweit verbracht. Das Mutter-Tochter-Duo wurde am Mittwochabend während eines gemeinsamen Abendessens im Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica entdeckt – und war dabei lässig schick gekleidet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt die Sängerin ein schwarzes Minikleid, zu dem sie schwarze Stiefeletten sowie eine rote Handtasche kombiniert. Der Friends-Star dagegen hatte sich für ein weißes Hemd, eine Jeans und braune Sandalen entschieden.

Aber auch wenn Courteney wie immer stilsicher unterwegs ist, handelt es sich bei ihrem Outfit nicht um Klamotten aus ihrer Zeit bei der beliebten Sitcom. Denn wie Coco im Gespräch mit Refinery29 verriet, hat ihre Mama kein einziges der Outfits behalten – was sie sehr schade findet. "Sie hat nichts aus den 90er-Jahren für mich aufbewahrt. Das ist wirklich sehr unhöflich", erklärte sie scherzhaft und fügte hinzu: "Jeder sagt: 'Oh, diese Outfits'. [Aber] nein, ich habe sie nicht."

Wirklich böse ist die 20-Jährige ihrem Elternteil aber wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht nach den liebevollen Worten, die Courteney ihr zum 20. Geburtstag im vergangenen Juni auf Instagram widmete. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne, süße, freundliche, sensible und kreative Coco. Du bringst mich immer wieder zum Lachen. Ich liebe dich so sehr!", schrieb sie damals und veröffentlichte eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter zeigten.

Getty Images Courteney Cox mit ihrer Tochter Coco Arquette

Instagram / courteneycoxofficial Coco Arquette und ihre Mutter Courteney Cox am Strand

