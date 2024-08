Fans bangen: Andreas Gabalier vor Konzerten im Krankenhaus

Andreas Gabalier (39) meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten aus dem Krankenhaus. Der Sänger sollte am 16. und 17. August sein zehnjähriges Bühnenjubiläum mit zwei großen Konzerten im Tennisstadion in Kitzbühel feiern. Doch diese Auftritte sind nun in Gefahr: Auf Instagram verrät der Volksmusiker, dass er seit über einer Woche mit einem viralen Infekt kämpfe, der ihn mit Husten und Stimmproblemen außer Gefecht gesetzt hat.

In seinem Post bedankt sich der 39-Jährige bei dem Ärzteteam der HNO-Abteilung für die Unterstützung und äußert die Hoffnung, trotz gesundheitlicher Einschränkungen am Wochenende auftreten zu können. "Ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben", verspricht er seinen Fans, auch wenn er möglicherweise mit reduzierter Kraft und Energie auf der Bühne stehen werde. Seine Community reagiert größtenteils verständnisvoll und sendet ihm zahlreiche Genesungswünsche sowie aufmunternde Nachrichten. "Schone dich und deine Stimme, damit du, sobald es dir wieder besser geht, für deine Fans auf die Bühne zurück kannst", schreibt unter anderem ein User.

In den letzten zehn Jahren hat Andreas eine beeindruckende Karriere hingelegt und begeistert seine Fans regelmäßig mit energiegeladenen Auftritten. Mit Hits wie "Hulapalu" und "I sing a Liad für di" eroberte er die Volksmusikbranche im Sturm und brachte frischen Wind in das Genre. Das geplante Jubiläum in Kitzbühel sollte ein Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn werden. Nun bleibt abzuwarten, ob und wie er diesen Meilenstein trotz gesundheitlicher Rückschläge feiern kann.

Getty Images Andreas Gabalier bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Getty Images Andreas Gabalier, August 2019

