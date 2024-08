John Cena und seine Frau knutschen bei einer Filmpremiere

John Cena (47) sorgte bei der Premiere seines neuen Films "Jackpot!" in Los Angeles für romantische Momente, als er seine Ehefrau Shay Shariatzadeh leidenschaftlich küsste. Das Event fand am Dienstag im berühmten TCL Chinese Theatre auf dem Hollywood Walk of Fame statt. Neben John strahlten auch seine Co-Stars Awkwafina (35) und Simu Liu (35) auf dem roten Teppich und machten den Abend zu einem Star-Ereignis. Jedoch war es John, der alle Blicke auf sich zog, als er seine Frau in die Arme nahm und ihr einen innigen Kuss gab.

Dabei zeigte sich John in einem auffälligen Outfit, das aus einem orangefarbenen, karierten Blazer und einer marineblauen Weste bestand, die seine muskulöse Statur betonte. Shay hingegen trug ein bauchfreies, ärmelloses Oberteil in Orange und einen passenden Rock mit einem hohen Schlitz an der Seite, der ihre Beine zur Geltung brachte. Awkwafina, die eine Hauptrolle im Film spielt, erschien in einem goldenen Kleid, während Simu Liu in einem eleganten anthrazitfarbenen Anzug auftrat.

Der Schauspieler und seine Gattin Shay sind seit 2020 verheiratet. Den nächsten Beziehungsschritt scheinen die zwei wohl auch so langsam angehen zu wollen. Wie eine Quelle kürzlich gegenüber Us Weekly berichtete, ist die Familienplanung nicht mehr in allzu weiter Ferne. "Er hat so lange gesagt, dass er keine Kinder bekommen möchte, aber so langsam kann er sich mehr und mehr für die Idee erwärmen", erklärte der Insider. Der frühere Wrestler und seine Frau wollen aber wohl erst mal im Moment leben.

Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh im August 2024

Getty Images Shay Shariatzadeh und John Cena, Ehepaar

