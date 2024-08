Junior Andre und seine Freundin geben ihr Red-Carpet-Debüt

Junior Savva Andre (19) ist frisch verliebt! Vor wenigen Wochen machte er seine Beziehung zu Jasmine Orr mit einem niedlichen Pärchenfoto offiziell – seither sind die beiden Turteltauben nur noch im Doppelpack zu sehen. Nun absolvierten die jungen Erwachsenen sogar ihren ersten Red-Carpet-Auftritt – und das mit Bravour! Junior und Jasmine zeigten sich bei einer Filmpremiere in London ganz in Schwarz. Liebevoll legten die frisch Verliebten ihre Arme gegenseitig um ihre Hüften und lächelten das Blitzlichtgewitter charmant weg.

Ein Fan von Jasmine ist nicht nur Junior, sondern auch seine Mutter Katie Price (46). Die fünf Jahre ältere Freundin des 19-Jährigen teilte vor wenigen Tagen eine Reihe von Selfies, auf denen sie ihre natürliche Schönheit präsentiert und verschmitzt in die Kamera schaut. Ihre Schwiegermutter in spe nutzte die Gelegenheit sofort aus und ließ Jasmine unter dem Instagram-Beitrag wissen: "So hübsch", und setzte hinter ihre schmeichelnden Worte noch ein rotes Herz-Emoji.

Im Juni dieses Jahres teilte Junior das erste gemeinsame Bild von sich und seiner Jasmine im Netz. Auch der nächste Schritt der beiden ließ nicht lange auf sich warten. In ihrem ersten gemeinsamen TikTok-Video verraten die Briten: Sie haben sich bereits gegenseitig ihre Liebe gestanden. Die drei Worte "Ich liebe dich" sollen Jasmine als Erste über die Lippen gekommen sein – der Romantischere von ihnen sei allerdings ganz klar Junior.

Instagram / jasmineo2000 Jasmine Orr, Freundin von Junior Savva Andre

Instagram / jasmineo2000 Junior Andre und seine Freundin Jasmine Orr

Wie findet ihr das Bild der beiden auf dem Red Carpet?



