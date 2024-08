Nur Streit: Zwillinge rauben Danni Büchner den letzten Nerv

Danni Büchner (46) hat die Nase voll. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist stolze Mutter von fünf Kindern. Doch ihre beiden Nesthäkchen, die Zwillinge Jenna (8) und Diego (8), bereiten ihr gerade Kopfschmerzen. Bei Instagram macht sie ihrer Frustration Luft. "Ganz ehrlich: Zurzeit streiten sie nur. Die einzige Ruhe, die man dann hat, ist, wenn sie an ihrem iPad sitzen oder am Handy. Aber das kann es doch nicht sein, Leute!", schimpft die Reality Queens-Kandidatin. Kurz nach der Story stellt Danni aber klar, dass ihr bewusst sei, dass nicht immer alles rund läuft – und das sei auch in Ordnung: "Manchmal rüttelt und schüttelt es auch im privaten Bereich. Dann schaue ich meine Kinder an, schaue mein Zuhause an und schaue auf das, was passiert ist. Und ich denke mir: Es ist okay."

Danni wird im Netz immer wieder zur Zielscheibe für Hater. Vor allem, dass sie ihr Leben auf fast allen Ebenen teilt, gefällt nicht jedem. Vielleicht betont sie auch deshalb, dass sie ihr Leben am besten kenne: "Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Jeder! Auch wenn ich mein Leben öffentlich mache, wenn ich mich zeige, irgendwas erzähle... Mein Leben, meine Geschichte, meine Stärken und Schwächen kenne ich am besten." Erst vor wenigen Wochen machte sie den Hatern, die ihr nicht glaubten, dass sie ihre Tochter im Krankenhaus unterstützte, eine Ansage. "Ihr habt doch Kinder und Enkelkinder und Familie. Wie erklärt ihr denen, was ihr hier so veranstaltet?", ärgerte sie sich.

Zumindest den Umgang mit bockigen Kindern sollte Danni zur Genüge kennen – immerhin sind ihre ältesten drei schon erwachsen. Die Geschwister Joelina (24), Jada (19) und Volkan Karabas stammen aus der Beziehung zu ihrer Jugendliebe Yilmaz, der allerdings bereits 2008 verstarb. 2015 lernte sie dann Schlagersänger Jens Büchner (✝49) kennen und lieben. Der Startschuss für ihre Reality-Karriere. Nach "Goodbye Deutschland" ging es unter anderem in Das Sommerhaus der Stars. Gemeinsam hießen sie anschließend die Zwillinge willkommen, doch dann folgte der nächste Schicksalsschlag: Im November 2018 starb Jens an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

RTLZWEI Danni Büchner mit ihren Kindern Jada, Diego, Jenna und Joelina

