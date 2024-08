Süßes Video: Olivia Munns Gatte und Sohn haben gleichen Tick

Olivia Munn (44) hat ein bezauberndes Video von ihrem Ehemann John Mulaney (41) und ihrem zweijährigen Sohn Malcolm auf Instagram geteilt. In dem Clip liegen John und Malcolm gemütlich auf der Couch und schauen Fernsehen. Dabei fällt auf: Vater und Sohn haben den identischen nervösen Tick – der Comedian fummelt mit seiner linken Hand an den Fingern der rechten Hand herum, sein kleiner Sohn tut es ihm gleich. "Malcolm macht das schon, seit er zehn Monate alt ist, aber dies ist das erste Mal, dass ich es einfangen konnte", schrieb die Beauty zu dem Beitrag.

Das Video sorgte für viele entzückte Reaktionen – insbesondere von John selbst, der in der Kommentarspalte nicht zögerte, eine weitere witzige Beobachtung zu teilen: "Er wechselt sogar von der doppelten Handbewegung zur einfachen. Ein klassischer Move." Fans der Familie Munn-Mulaney konnten aber ebenfalls nicht genug von dem niedlichen Vater-Sohn-Moment bekommen und kommentierten begeistert unter dem Post. "Also ein DNA-Test wird hier sicherlich nicht gebraucht", "Gene sind echt verrückt" und "Sie sollten eine Vater-Sohn-Choreografie in die Olympiade aufnehmen", betonten einige faszinierte User.

John, der als Stand-up-Comedian bekannt ist, und Olivia sind seit der Geburt ihres Sohnes Malcolm im Jahr 2021 stolze Eltern. Das Paar gibt seitdem auch immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. Dabei teilen die zwei oft süße und lustige Momente aus ihrem Alltag. Seit wenigen Tagen sind sie auch ganz offiziell auf Papier eine Familie – denn die beiden gaben sich im kleinen Kreis das Jawort. Die ziemlich schlichte Zeremonie soll in New York stattgefunden haben.

Instagram / oliviamunn John Mulaney mit seinem Sohn Malcolm

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2024

