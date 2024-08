Tommy und Molly-Mae lebten bereits vor Liebes-Aus getrennt

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury haben völlig überraschend ihre Trennung bekanntgegeben. Das britische Love Island-Paar, das gemeinsam die einjährige Tochter Bambi hat und verlobt war, verkündete das Ende seiner fünfjährigen Beziehung auf Social Media. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät, lebten die beiden bereits in den Wochen vor der offiziellen Trennungsverkündung weitgehend getrennte Leben. Tommy sei oft mit seinem intensiven Training beschäftigt gewesen, während Molly-Mae sich um die Tochter kümmerte.

Das Liebes-Aus der zwei schockierte die Fans sehr und ließ bereits Raum für Spekulationen. Ein Insider berichtete dem Onlineportal bereits Anfang des Jahres, dass die beiden schon seit einiger Zeit getrennte Wege gingen. Außerdem erklärte Molly kürzlich in einem YouTube-Video, dass sie in den vergangenen Wochen größtenteils allein für die Betreuung ihrer Tochter verantwortlich war, da Tommy sehr beschäftigt war. "Er ist so ein unglaublicher Vater, wenn er da ist, aber ich habe in den letzten zwei Wochen praktisch alles allein gemacht", erklärte die Beauty in dem Clip.

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der Realityshow "Love Island" kennen und lieben. Seitdem schienen die beiden fast unzertrennlich. Doch die Beziehung endete ziemlich plötzlich. In ihrem Statement auf Instagram betonten beide die Wichtigkeit ihrer Tochter Bambi und baten um Privatsphäre. "Ich hätte nie gedacht, dass ich dies schreiben müsste", schrieb Molly-Mae, während Tommy hinzufügte: "Bambi ist unsere Priorität. Bitte respektiert unsere Privatsphäre." Die genauen Gründe für das Ende ihrer Beziehung bleiben bislang unklar.

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

