Hat dies zur Trennung von Molly-Mae und Tommy Fury geführt?

Molly-Mae Hague (25) gab kürzlich ihre Trennung von Tommy Fury bekannt. Während sie in ihrem Statement auf Instagram nicht auf die Gründe für das Beziehungs-Aus eingeht, gibt es einige Spekulationen, was zu dem Ende ihrer Liebe geführt haben könnte. Wie die Influencerin in der Vergangenheit gestand, führten sie und der Boxer quasi ein getrenntes Leben: Aufgrund ihres vollen Terminkalenders schafften sie es kaum, sich zu sehen. "Obwohl wir zusammen wohnen, sehen wir uns oft nur, wenn wir ins Bett gehen, und wir sind beide so erschöpft!", offenbarte sie in ihrer Story.

Außerdem gab die 25-Jährige in einem Video auf YouTube preis, dass sie sich deswegen eine Zeit lang auch fast alleine um ihre kleine Tochter Bambi gekümmert hatte – Tommy sei einfach sehr viel mit der Arbeit beschäftigt gewesen, wie beispielsweise mit der Produktion seines Hörbuchs. "Er hat es jetzt geschafft und ich bin so stolz auf ihn, weil ich weiß, dass das eine wirklich große Sache für ihn war, aber ich war so ziemlich die ganze Woche alleinerziehend", erklärte Molly-Mae und fügte hinzu, dass diese Phase eine Zeit mit einer "Menge Emotionen" gewesen sei. Es ist aber nicht der einzige Problempunkt in Sachen Nachwuchs: Das Paar hatte scheinbar auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie viele Kinder es haben wollte. "Tommy will vier Kinder und er meint das wirklich ernst, [...] aber ich nicht, das ist etwas, worüber wir uns im Moment streiten", gestand sie in einem anderen Video.

Doch nicht nur das: Im Dezember 2023 führte wohl noch etwas anderes zu einem großen Streit. Der 25-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt ein Wochenende in Dubai mit Rapper Chris Brown (35) verbracht, und zwar in Gesellschaft einer Gruppe von Frauen, wie ein Video auf X zeigte. Davon soll Molly-Mae gar nicht begeistert gewesen sein – und ebenso wenig davon, dass er kurz darauf mit "Married at First Sight"-Bekanntheit Laura Vaughan feierte, wie unter anderem Daily Mail berichtete. Fans befürchteten, dass die junge Mama ihrem Liebsten deshalb den Laufpass gab, denn an ihrer Hand fehlte plötzlich ein wichtiges Detail: ihr Verlobungsring.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Molly-Mae Hague und Tommy Fury, November 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Molly-Mae und Tommy werden sich noch zu den Gründen ihrer Trennung äußern? Ja, wenn ihnen der Zeitpunkt passt! Nein, davon gehe ich nicht aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de