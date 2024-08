Twenty4tim überrascht seine Fans mit einer Typveränderung

Twenty4tim (23) hatte wohl genug von seiner blonden Mähne! In seiner Story teaserte der Influencer bereits an, dass ihm eine Haarveränderung bevorsteht. Nun enthüllt er seinen optischen Wandel in einem Reel auf Instagram. "Das wars offiziell mit meinen blonden Haaren. Gestern habe ich mich einfach getraut und meine Haare komplett dunkel gefärbt", schreibt er zu dem Clip, der seine "neue Ära" einleiten soll und fragt seine Community nach ihrer Meinung: "Was sagt ihr?"

Tims Follower scheinen von seiner neuen Haarpracht völlig begeistert zu sein. Zahlreiche Komplimente wie "Ich finde, da kommt deine Augenfarbe viel geiler zur Geltung" oder "Oh wow, sehr nice muss ich sagen, das steht dir unglaublich gut" füllen bereits nach kürzester Zeit die Kommentarspalte. Auch Kim Virginia Hartung (29), mit der Tim nach dem Dschungelcamp längere Zeit anbandelte, scheint seine neue Frisur zu gefallen. "Krass", schreibt die Beauty & The Nerd-Teilnehmerin unter das Video und fügt ein schockiertes Emoji sowie einen Smiley mit Herzchenaugen hinzu.

Der 23-Jährige lässt seine Follower tagtäglich an seinem Leben teilhaben und scheut sich auch nicht davor, vermeintliche Tabuthemen zu behandeln. Im Juli sprach er in seiner Story offen darüber, wie sehr er unter seiner ausgeprägten Brust leidet. Selbst mit einer gesunden Ernährung und ausreichend Sport konnte er der Problematik nicht entgegenwirken. Nach seiner Gynäkomastie-Diagnose hat sich Tim dazu entschieden, sich trotz der Risiken einer Operation zu unterziehen. Bei der Erkrankung sind die männlichen Brustdrüsen so stark vergrößert, dass sie der einer weiblichen Brust ähneln. "Ich wollte erst mal selbstständig abnehmen und alles in meiner Macht Stehende probieren, bevor ich über eine Operation nachdenke", erklärte der Content Creator und ergänzte: "Ich habe im Oktober eine Absaugung. Dauer ca. drei bis vier Stunden unter Vollnarkose."

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024

Getty Images Twenty4tim im Juni 2024

Wie gefällt euch Twenty4tims neue Frisur? Ich finde, die dunklen Haare stehen ihm super! Mir hat es vorher besser gefallen. Ergebnis anzeigen



