Überraschung: Jojo Siwa präsentiert ihre Freundin im Netz

Sie schwebt auf Wolke sieben: Jojo Siwa (21) ist wieder verliebt und lässt nun ihre Fans daran teilhaben. In ihrer Instagram-Story teilt die Musikerin ein Video und ein Foto von sich und ihrer neuen Flamme, der "So You Think You Can Dance"-Bekanntheit Dakayla Wilson. In den Aufnahmen nimmt die Tänzerin Jojo liebevoll in den Arm und sagt mit einem breiten Grinsen: "Ja, also ich habe wieder eine Freundin." Zu dem Clip schreibt die "Karma"-Interpretin: "Die Katze ist aus dem Sack!"

Jojo scheint mit Dakayla wirklich glücklich zu sein. Auf dem weiteren Foto, das der Pop-Star in seiner Story teilt, sind die Gesichter der beiden Lover nicht zu sehen. Dafür zeigt die Aufnahme ihre verschlungenen Hände – möglicherweise sind die beiden auf einem Spaziergang unterwegs, denn sie scheinen im Gleichschritt nebeneinander herzulaufen. Das Bild kommentiert Jojo mit den Worten: "Perfekter Tag", und fügt noch ein schwarzes Herz-Emoji hinzu.

Noch Ende Mai dieses Jahres wurde gemunkelt, dass Jojo mit der Profitänzerin Madison Rouge Alvarado anbandeln würde. Auf Fotos, die Daily Mail damals vorlagen, zeigten die beiden sich äußerst innig: Sie teilten einen innigen Abschiedskuss. Demnach ist unklar, wie lange Jojo und Dakayla sich kennen oder wie lange sie schon zusammen sind.

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa und ihre Partnerin Dakayla Wilson, 2024

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa und Dakayla Wilson

