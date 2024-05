Inniger Kuss: Ist sie etwa die Neue in JoJo Siwas Leben?

Seit geraumer Zeit ist JoJo Siwa (21) wieder Single. Doch das könnte sich jetzt geändert haben. Paparazzi erwischten die Sängerin am Donnerstag am Flughafen von Los Angeles. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass sie nicht allein ist: Verabschiedet wird sie von einer Brünetten, die ihr sogar einen innigen Kuss gibt. Bei ihrer Begleitung soll es sich aber nicht um eine Unbekannte handeln: Berichten des Magazins zufolge sei die mögliche neue Flamme die Profitänzerin Madison Rouge Alvarado. Kennengelernt könnten die beiden sich am Set der 18. Staffel "So You Think You Can Dance" haben – während JoJo hier in der Jury saß, war Madison als Teilnehmerin dabei.

JoJo war zuletzt bis Dezember 2022 in einer festen Beziehung. Damals hieß die Frau an ihrer Seite noch Avery Cyrus (24). Auf TikTok erklärten die beiden damals das überraschende Liebes-Aus. "Wir haben beschlossen, dass wir als Freunde besser dran sind! Wir sind beide so jung und versuchen immer noch, unsere Leben in den Griff zu bekommen", meinte Avery auf Nachfrage der Fans. Böses Blut schien es zwischen den beiden nicht zu geben. Dennoch entschuldigte JoJo sich bei ihrer Ex: "Es tut mir leid, dass ich mich von dir getrennt habe." In den Monaten danach gab es immer wieder Gerüchte, dass die 21-Jährige wieder verliebt sei – bestätigt war davon aber nichts.

Ihr zukünftiges Familienleben nahm JoJo stattdessen in diesem Jahr selbst in die Hand. Denn die Tänzerin hegt wohl den innigen Wunsch, einmal Mama zu werden. Dafür suchte sie sich einen Samenspender – und zwar mit Erfolg. Im März konnte sie stolz verkünden, dass ein Spender gefunden sei. "Ich habe die Namen meiner drei Kinder schon ausgesucht: Freddie, Eddie und Teddie. Ich habe einen Samenspender gefunden und so weiter! Wir sind so weit! Wir müssen nur geduldig sein", freute sie sich im Gespräch mit E! News.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, TikTok-Star

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Avery Cyrus via TikTok

